Yoli ha querido hincar rodilla como ya hizo su novio: así le pidió matrimonio Jorge a ella hace unos meses

La ex gran hermana está esperando a su segunda hija, y está a punto de dar a luz

Casarse es una de las cosas más bonita que le puede pasar a una pareja que esté realmente enamorada, y eso lo saben muy bien la ex gran hermana Yoli Claramonte y su churri, Jorge. La pareja de tortolitos están esperando la llegada de su primera hija en común, Jimena, pero los proyectos en su vida se agolpan para después de su nacimiento: quieren buscar una casa más grande (aunque acaba de reformar la suya), a Yoli no le importaría volver a algún reality, están a tope con sus negocios... pero, sin duda, lo que más les apremia es casarse. Fue en febrero cuando Jorge le pidió matrimonio a su chica, y ella muy emocionada dijo que sí, pero ahora Yoli ha querido también hincar rodilla y regalarle a su novio un anillo de compromiso... aunque la cosa le ha salido regular.

"Cuando Jorge me pidió matrimonio me quedé en shock, pero con el paso de los meses me he ido acostumbrando y estoy muy ilusionada. De hecho, he ido avanzando con el tema de la boda, y hay cosas de las que me él no se ha enterado porque quiero sorprenderle", ha empezado sincerándose Yoli en su canal de MTMad, que además ya tiene todo bajo control: "Lo que quiero hacer es ir recopilando papeleo y casarme por el Juzgado, él y yo y poco más, y después del nacimiento de Jimena creo que sería buena fecha… pero todo depende de cómo vayan los Juzgados, aunque me gustaría junio o julio… y para la gran boda habrá que esperar un poquito más".

La ex gran hermana se ha acercado hasta una conocida joyería para comprarle un anillo de compromiso a su futuro marido, y ya la cosa se complicaba, y es que no hay muchas opciones para hombre, así que le han propuesto que le regale el de compromiso y luego otro igual el día de la boda: "A él le va a costar llevar un anillo, como para llevar dos", apuntaba preocupada.

Finalmente, se llevaba el anillo, y a la hora de entregárselo a su chico... ¡le quedaba pequeño! Eso sí, ese motivo no ha empañado lo bonito del momento y de su declaración: "Para mí te has convertido en la persona más bonita que tengo en mi vida. Te diría mil y una veces que quiero casarme contigo, me encanta estar contigo y para mí el anillo, la bebé y lo que tenemos por delante son cosas muy importantes que nos unen mucho".

¿Por qué le da vergüenza a Yoli expresar sus sentimientos?

La joven no está muy acostumbrada a decir lo que siente, y ha dejado claro que le estaba dando mucha vergüenza decirle todo lo que quería a su chico, ya que le cuesta mucho más que a él, pero eso no es problema para Jorge: "Yo sé que yo te digo muchas cosas y que a ti te cuesta un poco más, y a veces te digo que te falta demostrarme que me quieres, pero yo no tengo ninguna duda de lo que tú me quieres". ¡Qué monos!

Su otro regalo

Yoli también ha querido hacerle un regalo muy especial a su chico aparte del anillo, y no ha sido otra cosa que un par de sus zapatillas deportivas favoritas: un modelo muy de moda de la firma Alexander McQueen que ronda los 500 euros. ¡Qué despliegue! Como para decirle ahora que no se quiere casar...

