Si hay alguien que no tiene nunca pelos en la lengua, esa tiene que ser, sin duda, Carmen Lomana. La socialité es muy defensora de la libertad de expresión, sobre todo a la hora de opinar de muchas cosas... pero también para opinar sobre personas, a las que a veces, no sabemos si por 'snobismo' o porque le da exactamente igual lo que le digan, termina insultando. Carmen no se corta un pelo, le da igual que sea en un plató, en una alfombra roja o en Twitter (donde, por cierto, es muy activa y reparte 'zascas' a diestro y siniestro). Sus ideas, en ocasiones trasnochadas y en otras, sin embargo, bastante acertadas, no dejan, desde luego, indiferente a nadie, porque lo mismo te opina de política que de economía o de actualidad del corazón. ¿Las últimas criticadas? Las mujeres del momento: Julia Janeiro, Rocío Carrasco, Tamara Falcó y Terelu Campos... ¿Qué ha dicho de ellas?

Tamara Falcó

Antena3

Después de que Tamara opinara en 'El Hormiguero' sobre las vacunas contra el COVID, de las que no termina de fiarse, y dijera que ella preferiría elegir cual ponerse (a pesar de que estamos en una situación límite, de urgencia y con las vacunas llegando a cuentagotas a la población), Carmen no se cortó un pelo sobre ella: "Está en su derecho de decir lo que quiera de las vacunas, pero la gente también tiene criterio, no va a seguir el de Tamara, que tampoco es médico o bióloga”.

Terelu Campos

Agencia

Su relación con Terelu no es que sea la más ideal precisamente, así que a ella no le importa ni faltarle al respeto por su físico, sobre todo ahora que se ha enterado de que entrará en un programa de cocina: "Irá a ‘Masterchef’ porque supongo que le gusta cocinar, porque está rotunda".

Rocío Carrasco

Mediaset

Si hay algo que divide a España, además de la polarizada situación política que tenemos, es la historia de Rocío Carrasco, y aunque muchos han creído su versión sobre su relación con Antonio David Flores, sus hijos y su familia, otros creen, a pesar de las pruebas, que sólo busca protagonismo: "Me parece truculento, rozando lo pornográfico y lo vergonzoso. Lo que no se puede hacer es un juicio paralelo en un plató, que esto parece la inquisición popular".

Julia Janeiro

Gtres

La última en incorporarse al 'star system' es la hija de Jesulín de Ubrique y María José campanario, que al alcanzar la mayoría de edad se ha convertido en la comidilla de todos, y por supuesto ha sido objeto de comentarios y críticas. Carmen Lomana no iba a ser menos, y se ha metido hasta con la forma de vestir una cría de 18 años: "Que alguien le diga que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana. Sólo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror".

