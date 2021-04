Inma Campano ha sufrido un susto de salud que le ha transformado la cara por culpa de la alergia

La ex concursante de 'LIDLT' vuelve a estar soltera tras tontear con Julen, ex de Violeta Mangriñán

¿Pero qué le ha pasado a Inma Campano en la cara? Esa fue la primera pregunta que nos hicimos, con los ojos muy abiertos y conteniendo la respiración, al ver el cristo que tenía montado la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' en el rostro. La conocida como 'Penélope Cruz de Montequinto' por su parecido con la actriz ha visto estos días cómo su belleza se desvanecía, y es que un problema de salud ¡le ha desfigurado la cara!

La joven llevaba unos días sin aparecer por las redes sociales, y algunos de sus casi 550.000 seguidores de Instagram se estaban preocupando. ¿Le había pasado algo? Pues sí: un ataque de alergia, además de dejarla baldada, le había cambiado la cara, y con mucha vergüenza, Inma reaparecía con la tez hecho un circo entre la cara enrojecida y los ojos hinchados por culpa del polen primaveral. Una fuerte alergia con la que muchos de sus seguidores se identificaron. Atención a las fotos que subió: ¡no aptas para sensibles!

En las fotos daba la impresión de que le acababan de dar una paliza, pero la sevillana quiso tranquilizar a sus seguidores contándoles que había estado unos días bastante mal, pero con el paso de las horas se había recuperado (nada que un antihistamínico no pudiera arreglar), y se excusaba por no haber estado al lado de sus followers en esos últimos días, pero no tardaba en volver a la carga mucho más recuperada: "Hoy estoy nueva", decía mientras anunciaba un producto tan fresca ella en sus 'stories'. Anda que... ¡menudos sustos nos pegan nuestros famosos a veces...!

