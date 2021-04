Kesha lleva ahora una vida muy tranquila a pesar de su tenebroso pasado como víctima de abusos por parte de su productor

Repasamos los looks capilares de la cantante: ¡ha pasado por todos los colores!

Niña prodigio en 2005, Kesha (cuyo nombre real es Kesha Rose Sebert), a los 18 años, firmó un contrato exclusivo de muchos ceros con un potente sello discográfico para lanzar sus propios temas y escribir para otros artistas. Cantante, compositora, productora, empresaria, bailarina, activista y actriz, el estrellato le llegaría más tarde, en 2009 con el hit ‘Tik Tok’ (poco sabía ella que años después su tema daría nombre a una de las redes sociales con mayor número de adeptos).

Sus vídeos subidos de tono, los escándalos que protagonizó y sus problemas psicológicos -que incluían desórdenes alimentarios- se traducían en una estética rompedora y sorprendente. Se maquillaba de forma exagerada, llevaba rotos en las medias y abusaba de la provocación. En 2013, sin embargo, empezó a dulcificarse y pasó un calvario tras denunciar a su mentor y productor Dr. Luke por abusos sexuales, un tema por el que recibió el apoyo de gran parte de Hollywood. El proceso se extendió en el tiempo, y acabó perdiendo ante la dificultad de probar esos abusos. El juez la condenó a cumplir su contrato de seis álbumes más con la compañía.

Kesha: su evolución estilística

Olvidados ya los excesos, dejó de preocuparse por la báscula, se le subió el rubio a la cabeza -más aún- e incluso se atrevió con el tinte rosa o incluso el gris. Su peculiar indumentaria, sin embargo, seguía dando pistas de que es una mujer diferente. Hasta ahora, que nos ha sorprendido con una estética de lo más convencional, en su última foto, tomada durante un paseo mañanero días pasados en las calles de Hollywood con un modelito chandalero. Eso sí, para el postureo de Instagram ¡bien de purpurina y maquillaje!

2011

Aunque llevaba muchos años cantando, se dio a conocer en 2010 con su álbum ‘Animal’. Y ella acompañaba el título con una estética mitad animal, mitad noche de Halloween.



Agencias

2013

A pesar de que mantenía su estética ribombante en el escenario, Kesha quiso refinarse en las alfombras rojas... pero no le duraría mucho.

Agencias

2015

Entre ella y Lady Gaga se hicieron con todos los tintes de colores, y pasearon cabellos rosas, azules y verdes por todas partes. Realmente fueron unas pioneras.

Agencias

2016

Este fue un 'annus horribilis' para Kesha, porque aunque quiso dar a conocer su nueva imagen al mundo, mucho más dulcificada, fue el año en el que empezó el proceso judicial contra el productor Dr. Luke, al que acusó de abusos sexuales.

Agencias

2017

La estética 'camp' de Alessandro Michele para Gucci hizo estragos en los estilismos de las famosas, que se paseaban con llamativos colores, estampados, joyas y maquillajes más propios de escenarios que de la vida real... y Kesha se unió a ello sin miramientos.

Agencias

2018

Si tenemos que elegir, esta ha sido nuestra época estilística favorita de la cantante, porque mantuvo su esencia pero a la vez era elegante.

Agencias

2021

Dicen que la pandemia ha traído la estética ‘comfy’ y ella, que solía ir a la última, se ha apuntado a la nueva tendencia, que tiene un nombre chulo, pero es el chándal de toda la vida.



Agencias

BONUS TRACK: el postureo de Instagram

Aunque en su día a día la cantante se ha hecho adepta del chándal, en Instagram sigue siendo la diosa de la purpurina y el maquillaje contundente. ¡Parece que se va a presentar a la nueva temporada de 'Drag Race'...!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io