Madonna regresa a la hípica. Hace unos días, la cantante, a quien hemos visto interactuar en redes sociales con los Javis, decidió retomar una de sus aficiones favoritas: montar a caballo y lo hizo tras superar las secuelas que le dejaron, hace unos años, sendos accidentes. En agosto de 2005 'celebró' su cumpleaños en el hospital tras caerse del caballo que montaba y romperse la mano, la clavícula y tres costillas; en 2009, un paparazzi asustó a su caballo y ¡otra vez al suelo y heridas leves! No se puede decir que haya sido una jinete con suerte.

"Ha sido súper divertido", dijo tras bajar, sana y salva, del caballo. "De vuelta a la silla de montar, a donde pertenezco. Nunca digas nunca", escribía y presumía mientras cabalgaba y probaba que no conoce la palabra miedo en sus redes sociales.

Madonna, que hace unos meses estrenó su primer tatuaje, estaba encantada en su reencuentro con el mundo de la hípica aunque sus anteriores accidentes parece que provocan el temor de su casa de discos. La cantante tiene tan mala pata con los caballos que confiesa que a su compañía discográfica no le hacía mucha gracia su afición por la monta y es que, a pesar de que está fenomenal, los años y las caídas no perdonan.

Además de volver a practicar una de sus aficiones, Madonna, cuya última polémica fue 'robarle' el cuerpo a una fan para subir una foto en sus redes, está centrada en su música y se está tomando de lo más en serio la promoción de su disco 'Madame X' en redes... No es de extrañar que vuelva a tomar las riendas: a sus 62 está más 'dominatrix' que nunca y presume de cuerpazo en Instagram. ¡Nos queda Madonna para rato!

