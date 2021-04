Descubre todo lo que ha pasado en el pisito de 'Solo/Sola

Manuel y Lucía fueron una de las parejas que más dieron de qué hablar durante su paso por 'La isla de las tentaciones'. El joven fue muy criticado por su comportamiento después de caer en la tentación y ser infiel a su pareja. Tras esto, en plató tuvieron varios enfrentamientos después de que ella reconociese que estaba empezando a conocer a Isaac. Una noticia que sorprendió a todos, ya que el ex tentador había salido del programa con una de sus mejores amigas dentro del concurso, Marina. Un hecho que Manuel utilizó para recalcar que su ex pareja era "una falsa".

Ahora, el joven se ha convertido en el nuevo concursante de 'Solo/Sola' y no ha dudado en sincerarse con su compañera Steisy, desvelando todo lo que piensa sobre Isaac. "Tú puedes quitarle la novia a quien quieras, para eso está el programa, pero luego está el respeto a la persona a la que le has hecho el papelón", ha indicado haciendo referencia a cómo se comportó con Jesús, ex de Marina.

Además, Manuel ha recalcado que no cree que nunca pudiese llegar a tener una amistad con una persona como Isaac, dejando claro que no le pareció nada bien el comportamiento que tuvo durante el programa. El ex de Lucía ha confesado que él entiende que los tentadores van a 'LIDLT' con el objetivo de romper parejas, pero no le parece bien que tras conseguirlo y pasar un tiempo desde entonces "siga yendo de guay y de vacilón".

El gaditano ha dejado claro que él sabe qué tipo de persona es Isaac. "Son ese tipo de personas que suben como la espuma y bajan rápido", ha indicado a Steisy. Al parecer, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' tiene claro que Isaac perderá pronto "la fama que adquirió a raíz del concurso". Unas palabras que seguro que no le han sentado nada bien ni a él ni a su actual pareja, Lucía, que actualmente se encuentra disfrutando de un gran momento como pareja.

