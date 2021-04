Lucía Sánchez ha querido despejar todas las dudas que están surgiendo sobre su cambio físico. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha cogido su cámara para hacer un vídeo nuevo para su canal de 'mtmad' y se sinceraba con sus fieles seguidores. Lucía participaba con su novio Manuel, pero la cosa se torcía y él caía en la tentación. Cuando salieron de esas villas, Lucía puso sus ojos en Isaac, novio por entonces de su compañera Marina. Ahora el catalán y la gaditana mantienen una relación.

Muchos son los cambios que ha vivido Lucía desde que salió de la isla, entre esos cambios están los estéticos. Ha reconocido públicamente que está muy a favor de la medicina estética y están encantada con mejorar su aspecto. Son muchas las personas que dicen que Lucía ha experimentado un cambio brutal desde su primera aparición en televisión. Por lo que ella ha querido aclarar los retoques exactos que se ha hecho.





Mtmad

"Habéis especulado mucho sobre mi cambio físico y mis retoques estéticos en las redes sociales", ha empezado contando Lucía en su vídeo. Ella no se sentía bien consigo misma desde la ruptura de Manuel y, a parte, quería experimentar un cambio físico. "Las tenía pensada desde hace tiempo, pero las personas que tenía al lado me decía: '¿para qué te vas a hacer eso', entonces me quitaban las ganas". Finalmente la nueva novia de Isaac se hizo aumento los labios: "Se me puso morado al principio y yo me veía mucho labio. Luego fue bajando y estoy muy contenta".

Mtmad

También la gaditana se ha "rellenado las bolsas de los ojos y se ha hecho el microblanding de cejas". "En realidad me he hecho unas cuantas cosas, pero muy natural todo", explicaba. También se hizo un tratamiento en la piel el cual era con láser y al principio tuvo la cara muy mal, hasta que fue perdiendo esa piel y ahora la tiene como el 'culito de un bebé'. "Perdí mucho peso a causa del estrés", contaba Lucía, pero al llegar a casa se relajo y empezó a coger algunos kilos. Ahora se encuentra en Barcelona, y aunque se ve bien como está, si necesita mejorar algunos retoques lo seguirá haciendo. De hecho, la joven ha decidido ver a un "buen doctor" para que le de algunos consejos sobre la piel.

