Álex Bueno ha dejado completamente impactados a sus seguidores tras mostrar el gran cambio físico que ha experimentado en un año. El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que durante este tiempo ha logrado engordar 23 kilos. Un objetivo que ha conseguido gracias a un gran esfuerzo y perseverancia. Ahora, el ex de Fiama ha querido hablar de este duro proceso a través de sus redes sociales para explicar cómo ha conseguido alcanzar su meta.

El ex tronista de 'MHYV' ha compartido dos fotografías donde se puede apreciar claramente el gran cambio físico que ha experimentado este tiempo. Una nueva imagen que ha provocado que reciba muchas críticas. "He recibido cantidad de insultos y comentarios que gracias a Dios pocas veces me han afectado como gordo, te has comido a Álex, tienes papada, que asco de cara se te ha quedado, vas a reventar los pantalones con esas piernas... y muchos más que ahora mismo ni recuerdo", ha confesado en su publicación.

Sin embargo, Álex Bueno no ha dejado que esto le afecte y ha seguido luchando hasta conseguir el cuerpo que él quería. Una objetivo que no fue nada fácil, y es que estaba pasando por un mal momento cuando decidió empezar el proceso. "Empecé desmotivado, en el peor estado físico de mi vida, con la vida patas arriba un montón de problemas personales y con una confianza en mi nula...", ha indicado a sus seguidores.

Ahora, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' se siente muy feliz al poder anunciar que ya ha conseguido llegar a tener el aspecto físico que tanto ansiaba a base de una buena alimentación y un duro entrenamiento en el gimnasio. Un cambio que ha querido mostrar para animar a sus seguidores a que no se rindan nunca e intenten siempre esforzarse para conseguir aquello que se propongan.

