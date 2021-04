steisy y pablo ponen en práctica las diez posturas más difíciles del kamasutra

Patricia Steisy es una mujer atrevida, de eso no cabe duda. Tanto es así que la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha animado a recrear las diez posturas más difíciles del Kamasutra. En ropa interior y contando con la ayuda de su novio, el arquitecto Pablo Pisa, la joven se ha enfrentado a este difícil reto del que podría haber salido con alguna lesión que otra. La verdad es que la parejita le ha puesto empeño, pero hay que reconocer que algunas de las posturas les ha costado un poco más de la cuenta. “Vamos a hacer hoy las diez posturas más complicadas del Kamasutra”, anuncia Pablo nada más comenzar la nueva entrega de ‘Bi Happy’, el canal que comparte la pareja en Mtmad.

Mtmad

Ya durante la ardua búsqueda en el móvil, Steisy y Pablo discutían a la hora de escoger cuáles iban a poner en práctica. De hecho, una aseguraba Steisy que ya la habían hecho más de una vez, algo de lo que no parecía acordarse su novio… Que si túmbate, que si ponme la pierna aquí, que si no te muevas que voy para adentro… ¡menudo circo se han montado los tortolitos!

Mtmad



Gracias a las imágenes podemos afirmar que tanto Steisy como Pablo no es que tengan una agilidad felina entre sus principales virtudes, pero la verdad es que queda constancia que saben muy bien cómo pasárselo muy bien juntos. “¡Pablo, como yo haga eso tiene que venir la grúa a por mí!”, advierte la exsuperviviente al escuchar la descripción de una de las posturas.

Mtmad

Entre risas y más risas, Steisy y Pablo han dado riendo suelta a la pasión, demostrando que, aunque poner en práctica las posturas del Kamasutra pueda ser harto complicado, lo importante es divertirse y conocer tus limitaciones. “Pablo, te estás poniendo palote”, comenta Steisy durante un momento de actividad frotada.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pese al empeño que le han puesto, la andaluza no se ha visto capacitada de hacer según qué cosas. “Eso yo no puedo hacerlo, Pablo. Estoy muy mal de la espalda y ahí parece que estén jugando al Twister”, se lamenta. “Mi médico me mata, me ha dado un latigazo en el coxis”, comenta después de hacer ‘la uve erótica’.

Mtmad

‘El barco’, ‘el remolcador’, ‘el helicóptero’, ‘el limbo’, ‘las tijeras’, ‘el acordeón erótico’… ¡No hay postura que no hayan intentado! (aunque algunas con poca fortuna). “Eso es para gente muy atlética o para poll** muy duras… Nosotros somos más del montón”, sentencia Steisy ante uno de los intentos fallidos.

Mtmad

“No hay que caer en la rutina. Estos momentos unen a la pareja y hacen que cojas confianza. Es muy bonito quedar en evidencia delante de tu pareja y que sepáis reíros de eso. Me voy contenta por saber que somos una pareja muy versátil en el tema del sexo”, dice Steisy a modo de reflexión.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io