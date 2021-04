Manuel González se ha derrumbado a su paso por ‘Solos’, el reality que emite Mitele Plus. El joven ha acabado llorando al ver el vídeo de presentación de ‘La isla de las tentaciones 3’, unas imágenes en las que Manuel le decía a su chica que era muy especial para él y que superarían con creces el reality y volverían juntos a Puerto Real, una promesa que acabó siendo bien distinta... Aunque en un primer momento intentaba hacerse el duro y no llorar, el joven acabó en un mar de lágrimas, teniendo que ser consolado por Steisy, su compañera de convivencia. “Me da pena, no sé por qué, pero me da pena”, explicaba sin poder parar de llorar.

"Me da pena todo el daño que le hice y el que pude hacer a su familia”, continuó diciendo. Por su parte, Steisy, intentando aplacar su dolor, le dijo que era normal que estuviera así, más después de haber mantenido una relación de tres años con Lucía. "¿Tienes cargo de conciencia?", le preguntaba la extronista. "Por mucho que me haga el duro muchas veces, me da pena, te lo juro", contestó Manuel.

"¿Sabes qué? Si yo fuese Lucía y viese estas imágenes, a ti llorando, con este cargo de conciencia ya solo por eso te perdonaría. Porque se nota que no te has alegrado de eso. Ojalá Tom hubiera llorado así por la pena de Melyssa. Eres un pedazo de tío. No te preocupes, ella seguro que te perdonará", reflexionó Steisy. Manuel, al escuchar sus palabras, indicó que tampoco es que quiera el perdón de su ex, sino que no puede evitar sentir pena cada vez que ve imágenes bonitas de su relación con Lucía. “Tú eres muy follarín, pero en el fondo eres muy sensible”, opinó Steisy.

Los nuevos fichajes de 'Solo/Sola'

Óscar y Samira ya han puesto fin a su estancia en el pisito de 'Solo/Sola'. Cuando todavía no nos habíamos recuperado de su aventura en el reality de Mitele Plus, llegó el momento de recibir a la nueva pareja que convivirá durante unas semanas en el concurrido habitáculo. Fue durante el último 'Supervivientes: Tierra de nadie' cuando se anunció que Steisy y Manuel, de 'La isla de las tentaciones 3', serían los nuevos participantes del reality. En las pocas horas que los jóvenes han pasado juntos han hecho muy buenas migas, confesándose un sinfín de intimidades. ¿Tendrán tan buena relación hasta al final o acabarán surgiendo conflictos entre las dos celebrities de Telecinco?

