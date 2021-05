La tragedia se mascaba en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Al poco de comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez anunció que les había llegado una información muy relevante que afectaba directamente a uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2021’. Aunque tardaron en explicar qué había pasado, poco a poco fueron dejando caer que Sandra Pica, la novia de Tom Brusse, estaba detrás de cámaras muy agitada y nerviosa. “A Patricia [directora del programa] le ha llegado una información que afecta a un o una concursante de ‘Supervivientes’. Es una bomba de relojería”, explicó el presentador. “Voy a ir un paso más allá: el protagonista de la historia quiere hacer partícipe a la persona que está concursando en ‘SV’ de lo que está sucediendo”.

Poco después, aparecía en plató la novia de Tom, quien, aseguró estar “muy agobiada porque la estaba llamando demasiada gente”. Sin más preámbulos, Jorge Javier le preguntó si estaba enamorada de otra persona o había tenido algo con un tercero, algo que ella negó, ni sin anunciar que quiere hablar con su novio para cortar la relación. “Necesito aclararme y tener a esa persona delante. No es por nadie más, sino por mí… No estoy segura de mi relación con Tom. No te voy a mentir”, confesó nerviosa.

La que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones 2’ explicó que ella llevaba largo tiempo insegura de su relación. Tanto es así, que días antes de que el francés se marchara a Honduras ya le propuso cortar. “Ha sido un cúmulo de sentimientos del pasado y está siendo duro. No creo que esté enamorada de él”, expuso ante la sorpresa de los presentes. Aunque no está del todo convencida, Sandra suplicó poder hablar directamente con su novio: “Necesito verle para estar segura de las cosas. Él me pidió que si sentía algo por alguien o me desenamoraba se lo contara”.

Dicho esto, aseguró que no existe una tercera persona, negando un posible acercamiento con Julen o el exnovio de Lola. “No, todos tenemos amigos. Julen tan solo ha venido a mi casa a entrenar”, afirmó. “Tengo la conciencia tranquila de que no he hecho nada”. Para terminar, Jorge Javier le dijo que movería rápidamente sus hilos para que el lunes pueda hablar con Tom sobre sus dudas.

