Hace tan solo unos días, Jennifer Lopez y Álex Rodríguez confirmaban su ruptura. La cantante y el beisbolista, tras cuatro años de romance, ponían punto y final a una mediática relación que estuvo a punto de terminar en boda. Sin embargo, Lopez y Rodríguez han decidido tomar caminos separados, eso sí, en muy buenos términos. Tanto es así que seguirán manteniendo el contacto para proseguir con los negocios que compartían juntos. Lo más sorprendente de todo es que, tras la ruptura, Jennifer Lopez se ha refugiado en sus amigos, estando entre ellos nada más y nada menos que Ben Affleck, el actor con el que estuvo saliendo hace casi dos décadas. Según Page Six, la diva del Bronx y el protagonista de ‘Argo’ se han estado viendo en la mansión que ella posee en Los Ángeles.

El medio no habla de uno ni de dos sino de tres las veces que Lopez y Affleck se han visto en la intimidad. De hecho, el oscarizado actor ha sido fotografiado con un Cadillac blanco que pertenece a la intérprete de ‘On the Floor’. Según una fuente cercana a Lopez, el equipo de seguridad de la artista es el encargado de recoger a Affleck “en un lugar cercano y lo deja después de pasar unas horas en su casa”.

Pese a lo que se podría pensar, a pesar de que dejaron de ser pareja hace mucho tiempo, Jennifer Lopez y Ben Affleck siempre han hecho gala de su buena relación de amistad. De hecho, los exnovios siempre han achacado su ruptura, que se produjo en 2004, a la incesante presión mediática.

Tan solo tiene buenas palabras para su ex

A principios de año, pese a que todavía Ben Affleck seguía saliendo con Ana de Armas, se refirió a Jennifer Lopez en los siguientes términos: "Yo creía que tenía una buena ética de trabajo, pero ella me sorprendió y me hizo cambiar mi perspectiva por lo comprometida que estaba en el día a día, la seriedad con la que se tomaba las cosas, la manera silenciosa y dedicada en la que conseguía sus objetivos... y entonces volvía y multiplicaba sus esfuerzos".

"A día de hoy sigue siendo la persona más trabajadora con la que me he cruzado en esta industria. Tiene un enorme talento, pero además ha trabajado mucho en su éxito y estoy muy feliz porque, por fin, parece que está consiguiendo la atención que se merece", añadía el actor.

