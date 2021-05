Tras su ruptura con Iván González parece que Oriana Marzoli ya está nuevamente abierta al amor. La venezolana no ha dudado en confesar en 'Supervivientes: Última hora' qué concursante es el que le parece más atractivo de todos y con cuál no le importaría tener algo más. La ex concursante de 'La casa fuerte' ha reconocido que Carlos Alba siempre le ha llamado la atención y que no le importaría tener algo con él. "Me parece súper atractivo. Siempre lo he dicho", ha confesado a Jorge Javier.

De esta forma, Oriana Marzoli ha dejado claro que no le importaría tener algo más que una amistad con una persona que fuese mucho más mayor que ella si es físicamente como Carlos Alba. Unas declaraciones que han sorprendido mucho a sus compañeros. Además, Jorge Javier ha aprovechado para preguntarle si tendría algo con una persona mayor de 55 años. "Hombre, si es como Brad Pitt o Tom Crusse... pero aquí hay pocos así", ha indicado la ex tronista de 'MHYV'.

Por otro lado, también ha querido dejar claro que Agustín Bravo, otro de los concursantes de 'Supervivientes', no le parece "tan guapo" y que él no tendría ninguna posibilidad con ella. Unas declaraciones que han sorprendido a Belén Rodríguez y con las que no estaba nada de acuerdo, ya que a ella siempre le ha parecido una persona muy atractiva.

De esta forma, parece que, tras su tormentosa relación con Iván González, Oriana Marzoli comienza a estar cada día mejor y ya está abierta a conocer a nuevas personas y dejar atrás su historia de amor con el ex concursante de 'La casa fuerte'. Sin embargo, en este caso no parece que vaya a tener mucho éxito, ya que Carlos Alba ya está pillado.

