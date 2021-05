Steisy y Manuel cada vez tienen una relación más estrecha en el pisito de 'Solo/Sola'. Los concursantes están comenzando a tener una gran amistad que ha provocado que comiencen a sincerarse el uno con el otro. Por este motivo, tras ver el concurso que hizo el ex de Lucía en 'La isla de las tentaciones', la 'influencer' no ha dudado en sincerarse con su compañero y explicarle qué piensa ella sobre las relaciones y qué sería lo que jamás podría perdonarle a su chico.

"Lo malo de 'LIDLT' es que te están restregando los cuernos por la cara", le ha indicado Steisy a su compañero al ver cómo terminó siéndole infiel a su chica en el programa. Sin embargo, tras reflexionar durante un tiempo, la ex tronista ha confesado que ella sí sería capaz de perdonar una infidelidad.

"Hay muchos maridos que le ponen los cuernos a la mujer, pero luego le hablan bien, le respetan", ha indicado la andaluza. Por este motivo, tiene claro que ella perdonaría siempre antes una infidelidad que una mala contestación. "Si te das cuatro morreos y no tienes su número de teléfono ni te acuerdas de su nombre… Eso se perdona, ¿pero que me faltes al respeto? ¿Qué me quieras vigilar? Te pego una patada en el culo que te vas a tu casa dando saltos", ha indicado muy indignada.

Para Steisy el respeto en la pareja es lo más importante de todo, por este motivo tiene claro que si su chico le tratase mal o le estuviese controlando en cada momento lo que hace o deja de hacer lo dejaría de manera inmediata. Unas declaraciones que han sorprendido a Manuel, que escuchaba a su compañera con mucha atención y que no ha podido evitar emocionarse al recordar la relación que mantuvo con Lucía y cómo fue su tormentosa ruptura después de que él cayese en la tentación dentro del concurso.

