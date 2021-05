Mayka Rivera ha querido aclarar si se ha liado con Iván González... delante de su nuevo novio, Alejandro Bernardos

La murciana no se ha cortado a la hora de hablar de sexo: ¿haría algún trío con su churri?

Mayka Rivera está la mar de contenta con su nuevo novio, el influencer y ex tronista Alejandro Bernardos. Sin embargo, hasta llegar a este punto de felicidad ha tenido que pasar mucho: su relación con Pablo acabó fatal en 'La isla de las tentaciones' (aunque ahora se vuelven a llevar estupendamente), y su cortísimo noviazgo con Tony Spina terminó como el rosario de la Aurora. Con Alejandro, por otro lado, ha confesado en su canal de MTMad que está "muy satisfecha" en todos los sentidos, peor también ha tenido que comentar un tema espinoso: ¿se ha liado con uno de los mejores amigos de su churri, el también ex tronista Iván González?

"Quiero aclararlo porque la gente ve los vídeos en los que nos abrazamos y tal y se piensa muchas cosas: Iván y yo NUNCA hemos hablado antes de estar yo con Alejandro. Somos amigos porque él es amigo de mi pareja. No somos nada más", ha sentenciado rotunda.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eso sí, esa nueva amistad se ha forjado también gracias a su odio común hacia una persona: Tony Spina. Ella no le quiere volver a ver ni en pintura, e Iván nunca ha tenido una buena relación con él: "Yo te he dado mucha caña por eso", ha reconocido el andaluz, que no considera al italiano buena persona.

Un trío, ¿motivo de crisis entre Mayka y Alejandro?

La pareja está en lo mejor de la relación, en lo que todo es felicidad y fuegos artificiales, pero parece que ya ha habido un tema que se les ha atragantado: ¿harían un trío? Mayka ha dicho que no, pero su novio tras la cámara de MTMad, la ha dejado de mentirosa: "Ayer hablamos de este tema y me propusiste hacerlo con un chico", algo que ha aclarado ella: "Este chico se lo cree todo. Es que además nos picamos con este tema, la tuvimos gorda...", confesaba. Vamos, que de tríos nada, aunque quizá pase por el aro si su churri le insiste un poquito, porque él parece que sí está dispuesto, a juzgar por sus palabras: "Si tú me lo pides, lo tendría que hacer obligado... pero con otra chica. Igual más adelante ya no, pero a día de hoy, si tú me lo pides...". "Vamos a dejar el tema, mejor...", respondía Mayka ya un poco harta. ¡Veremos si al final confiesan haberlo hecho...!

Mediaset

¿Muy agarrada con el dinero?

Otro de los temas que Mayka ha querido aclarar es si es de 'puño cerrado', y es que al parece hay un rumor por Mediaset, según ha dicho Iván, de que es un poco egoísta y que ha ido pidiendo hasta a 6 personas diferentes que vivan con ella en Madrid sólo por compartir gastos: "Eso no es verdad. Sé quién lo está diciendo y ni la voy a nombrar, pero que se informe mejor. Yo he venido de Murcia y estoy en Madrid por trabajo, y yo aquí sola en un piso no puedo estar. Estaba con Melodie, y se volvió a Elche; luego vino Inma y se fue a Sevilla, y ahora estoy con Dorothy. Son tres personas, no seis. La persona que va diciendo eso, que deje de meter mierda, que me tiene harta".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io