Kiko Rivera y Agustín Pantoja se verán las caras en los juzgados. Como te contamos en el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, se avecina tormenta, y de las gordas, en el clan Pantoja. Si, hasta ahora, el hijo de Isabel Pantoja se había limitado a contar su cabreo con su madre y con su tío por la herencia de su padre en televisión, a partir de ahora las cosas van a mayores: el DJ ha confirmado que ha demandado a su 'tito Agustín'. Sí, las familias de famosos no andan muy bien...

Fue el propio Dj, recién llegado de su viaje a Nepal con Jesús Calleja, quien confirmó en 'Sálvame' que ha interpuesto una querella contra 'tito Agustín' "por estafa, administración desleal y apropiación indebida". Delitos que conllevan penas de cárcel… Y el hermano de mamá le ha contestado con la misma moneda: Agustín Pantoja ha dado órdenes a su despacho de abogados para que demanden a su sobrino por intromisión ilegítima en su honor e intimidad. ¡Vamos que, a partir de ahora van a estar más tiempo en el juzgado que en casa!

"Estoy destrozado"

Lo peor de este asunto es que Kiko no descarta seguir la misma línea con su madre, que ha vuelto al trabajo con 'Top Star', ya que ni ella ni su tío habrían querido llegar a un acuerdo: "Contra mi madre no quisiera, pero las cosas tienen que seguir. Y es que parece que se están riendo de mí…Yo, hasta el día antes de viajar a Nepal, quise llegar a un acuerdo con ellos. Los abogados de mi madre se pusieron en contacto con los míos para negociar. Nosotros les dijimos que sí, pero que demostraran un acto de buena fe devolviendo los enseres de mi padre, los que me había dejado en la herencia. Aceptaron el acuerdo y al día siguiente me dicen que no los encuentran… (Risas). Me parece un cachondeo y estoy destrozado. Así que esta semana va a ser movida… La cosa sigue para adelante", dejó bien clarito.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Pero Kiko no sólo ha puesto distancia con ellos, también con su prima Anabel. Cree que la influencer no se ha involucrado en el conflicto y sólo echa balones fuera: "Yo no dejo de querer, pero me cabrea que no quiera saber la verdad!, afirma y ha dejado de seguirla en Instagram. "Dejo de seguir a mi prima porque no me aporta nada Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase ninguna prueba Si alguien no quiere escuchar mi verdad, ¿para qué tenerla al lado? Me duele tener pruebas y que no quiera verlo, así que, que le vaya muy bien y que gane ‘Supervivientes’ ‘El Negro’…”, soltaba irónicamente en 'Sálvame' hablando del conflicto con su prima.

Agencias

Durante la intervención de su primo, Anabel prefirió guardar silencio y solo le dijo: "La guerra es tuya con tu madre, no mía". Y, por supuesto, tuvo su respuesta: "Pues entonces entiende que no le hable…". Tras esta disputa en directo, el siguiente paso lo dio Anabel, que sólo 24 horas después mandó una grúa a casa de Kiko para recoger una moto que ella guardaba allí. La versión de la influencer es que fue pura casualidad, que había vendido la moto y se la llevaba el comprador, pero lo cierto es que al final se echó atrás…

Kiko recapacitó y, unas horas después del enfrentamiento, utilizó sus redes sociales para pedir perdón a su prima Anabel. "No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte", asegura.

Isa P le dio su apoyo a su prima Anabel



Telecinco

Sólo unas horas después de que Kiko confesara que estaba súper enfadado con Anabel, la influencer e Isa P. coincidieron en el plató de 'Supervivientes'. Y allí Isa abordó el tema y le dio un abrazo a su prima: "Su tema tiene solución. No es como el conflicto con mi madre. Ellos siempre se han llevado muy bien, son como hermanos, y todo se resolverá. Yo iré a verle en unos días".

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io