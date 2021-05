Noel Bayarri se ha mudado a Barcelona y ha enseñado su nueva casa con todo lujo de detalles

Noel Bayarri está a punto de empezar una nueva vida, y lo primero que ha hecho ha sido ¡cambiarse de casa! El canario ha dejado atrás su tierra natal para aventurarse en nuevos proyectos en Barcelona, y eso ha empezado por buscar un nuevo hogar. El ex tronista está dispuesto, a pesar de la pandemia, a quemar la Ciudad Condal, y lo va a hacer en la mejor compañía: con los amigos que tiene allí. De momento ha utilizado su canal de MTMad para enseñar su piso, que aunque nos parece estupendo... paga un dineral por él. ¡Sigue leyendo y flipa!

Nada más entrar, un pequeño recibidor para dejar llaves, monedas o abrir con el portero automático. Una habitación de invitados y un baño son las primeras habitaciones en la que se bifurca el pasillo, pero lo interesante ha venido después: para conocer a una persona, no hay más que ver su cocina, y aunque estaba bastante limpia (tiene truco: apenas la usan), lo cierto es que la despensa y el frigorífico daban pena: muchos refrescos, cervezas y alcohol... pero apenas un poco de lechuga, unas fresas, un limón y un cartón de leche...

Tras pasar por el cuarto de la colada, al final del pasillo, llegamos al salón-comedor, con un pequeño balcón y decoración muy nórdica: muy sencilla, blanca y minimalista.

Tras enseñar su cuarto de baño (donde guarda una importante colección de colonias bajo el lavabo), Noel ha decidido mostrar su habitación, decorada en todos blancos y cálidos para dar una mayor sensación hogareña, aunque sin duda su parte favorita es el vestidor: "Nunca había tenido uno y es muy práctico", ha confesado. Aunque, por lo que paga, qué menos que tener vestidor...

¿Cuánto cuesta el piso de Noel en Barcelona?

La Ciudad Condal no es nada barata, y eso Noel lo sabía, pero asegura que se lo puede permitir: "Pago 1.200 euros, más gastos", ha confesado. ¡Menudo dineral! Aunque claro, con sus ingresos como influencer, no tiene problema. "Me lo puedo pagar mientras ustedes sigan viendo mis vídeos en MTMad", ha revelado. Si es que, aunque sólo sea por ese salero con el que dice las cosas, ¡seguiremos viéndole...!

Su mayor tesoro

Algunos pueden pensar que lo más valioso que tiene Noel en la casa puede ser algo de ropa o joyas, pero no: un sencillo marco con fotos de sus amigos y familia es lo que siempre lleva consigo allá donde vaya, y es que para él los suyos son lo más importante.

