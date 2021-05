Fiama ha viajado a Madrid para ver a sus amigas Alejandra Rubio y Marta López

Las tres amigas han hablado de sus novios: ¿quién se casaría antes? ¿Quién cotillearía el móvil de su pareja? ¿Cual de las tres aguantaría más tiempo sin sexo?

La pandemia provocada por el coronavirus ha hecho que nos hayamos tirado meses sin ver a nuestros seres queridos, pero ahora, con la relajación de las restricciones, podemos recuperar el tiempo perdido. La que no ha dudado ni un segundo en hacerlo ha sido Fiama, que nada más levantarse el estado de alarma se cogió el coche ¡y se plantó en Madrid para ver a sus amigas! Marta López y Alejandra Rubio le han recibido con los brazos abiertos en la capital, pero lo que no esperaban era que, durante su distendida comida, iban a soltar tantos 'trapos sucios' sobre sus respectivas relaciones...

Fiama ha quedado destapada como la más celosa al confesar que cotillearía el móvil de su novio, Hugo: "No es si lo haría... es que ya lo he hecho. Y eso que le dije que nunca se lo había cogido a ninguna pareja", ha revelado entre risas, algo que para sus amigas era imposible: "Yo sé la clave de Kiko y nunca me ha dado por hacerlo"; "A mí tampoco, es que vivo mucho más feliz", han dicho respectivamente Marta y Alejandra.

¿Y quién tendría un hijo antes? Ninguna se ha puesto de acuerdo: Alejandra tiene claro que quiere ser madre, pero no ahora, mientras que a Fiama no le importaría a pesar de llevar sólo unos meses con Hugo. Marta, por su parte, ha preferido no pronunciarse, aunque sobre lo que sí está segura es sobre una boda: "Si Kiko me pidiera casarme, le diría que sí", ha confesado. Ay, madre, ¡que como Matamoros lo vea y se arranque, nos toca desempolvar la pamela otra vez...! Eso sí, sabe que la diferencia de edad entre ambos (de unos 40 años) es muy grande, y no descarta casarse varias veces: "Si todo sigue su curso natural... al final me lleva mucha edad, y a lo mejor me puedo volver a casar cuando tenga yo 50 años". Vamos, que si Kiko la palma, ¡a otra cosa, mariposa!

El sexo mueve montañas

Ninguna de las tres es una monja, y aunque reconocen ser muy activas sexualmente, unas lo son más que otras: Fiama ya confesó que no tuvo sexo en un Ikea porque su chico echó el freno, y aunque (a pesar de eso) podría pasar perfectamente sin sexo un mes, Alejandra, ha confesado que sería incapaz: "Es que tú eres muy fogosa", le ha dicho Fiama.

Marta por su parte, a pesar de tener 24 años y mucho por explorar, es, contra todo pronóstico, la más tradicional: le gusta la cama y prefiere a su novio antes que un Satisfyer. "¡Qué antigua eres, tía!", le han recriminado sus amigas, pero es que en eso, sobre gustos, no hay nada escrito...

