Lara Álvarez y Cristina Pedroche son como el día y la noche a en cuanto a estilo (tanto de moda como profesional) se refiere, pero también tiene cosas en común: las dos son súper simpáticas, muy deportistas y tan guapas que podrían lucir con orgullo un saco de papas a modo de vestido. Lara disfruta de las playas de Honduras al frente de ‘Supervivientes’ (Mediaset), mientras Cristina se encuentra en Canarias con su reality ‘Love island’ (Neox). La asturiana lleva siete años convertida en un referente de estilo, con unos looks étnicos que le sientan como un guante... pero Pedroche parece haber tomado buena nota y, aunque no la copia, tiene un buen referente. ¿Quién te gusta más?

Dientes, dientes

La playa es un elemento fundamental en sus programas y, claro, los bikinis no pueden faltar. Mientras Lara se arriesga con el dorado, Cristina apuesta por el malva. Las presentadoras también coinciden en que ambas son de sonrisa fácil.

Sacando el máximo partido al bronceado

El print animal siempre ha sido un ‘must’ para Lara, pero Cristina prefiere el ‘brilli brilli’ que le aporta este diseño (también morado) de Andrés Acosta. Las dos presumen así de piernas y bronceado.

Noche playera

Cristina siempre ha tenido un punto macarra que le hace arriesgar más en sus estilismos. Mientras Lara luce un vestido de Baruru muy selvático, la mujer de Dabiz Muñoz se apunta a las transparencias con este modelo de la firma Gonzales.



¿Quién está detrás de sus looks?

Las dos presentadoras tienen un gran sentido del estilo y de la moda, pero para ocasiones especiales, como dos realities de esta magnitud, hacen falta profesionales. Susana Garcillán es la responsable de elegir los estilismos de Lara, que siempre apuesta por los detalles étnicos para completar sus looks. Por su parte, Cristina Pedrochelleva de la mano a su, más que estilista, amigo Josie (también encargado de sus looks en las Campanadas). Y algo debe de estar haciendo bien, porque Dabiz Muñoz no para de piropearla en redes. ¡No es para menos!

