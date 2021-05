Rocío Flores se vino abajo en 'Supervivientes' al ver a Olga acordarse de ella

Oriana Marzoli quiso sacar el tema de Antonio David Flores en pleno directo... pero le salió regular

La relación entre Olga Moreno y Gianmarco Onestini está siendo uno de los grandes salseos de la actual edición de 'Supervivientes', y es que sorprende que dos personas que, aparentemente, no tienen nada que ver hayan congeniado tan bien. Ese cariño que se han cogido el uno al otro está siendo analizado al detalle en España, y hasta Rocío Flores ha tenido que salir al paso para defender que eso, en realidad, es una amistad sana y no un flirteo: "Yo he estado en esa isla, se lo que es forjar una amistad muy heavy y muy bonita, lo veo como tal. Quien no lo vea así tiene un problema. En la isla hay que tener un binomio, si por parte de Gianmarco esa amistad es real, me alegro", apuntó.

Carlos Sobera quiso poner la guinda preguntándole a Rocío si a Antonio David le molestaría ver a Olga tan cerca del italiano, y entre risas atinó a decir 'qué va' para restarle importancia, pero Oriana Marzoli, también presente en el plató, quiso ahondar más aún juntando ese supuesto flirteo con las últimas declaraciones de que Antonio David no habría sido precisamente fiel en su vida: "Con las cosas que están saliendo de él, tampoco podría enfadarse... le han sacado ya varias cosas que...".

La cara de Rocío Flores lo decía todo sin necesidad de mediar palabra, y disimuló una ligera carraspera mirando a Oriana , y la rubia venezolana en seguida tardó medio segundo en darse por aludida para intentar salir del atolladero en el que se estaba metiendo: "¡O sea, que tú me caes bien, tronca! Pero de tu papá han dicho muchas cosas... no yo, en otros programas...", quiso excusarse, pero Rocío en seguida dio el tema por zanjado: "Sí, aquí todo el mundo dice muchas cosas...". ¡Qué tensión en un momentito, por favor!

