Manuel terminó 'La isla de las tentaciones' volviendo a España con Fiama, pero lo suyo terminó fatal

Ahora el gaditano ha revelado por qué su relación con Fiama estaba abocada al fracaso

Manuel es un hombre nuevo desde que está soltero, o al menos eso dice él. Ha sido en el reality 'Solos', en el que participa con Steisy, donde se ha querido sincerar, y en una sección llamada 'La hora de Manuel', la granadina le ha preguntado a su compañero muchas cosas sobre su vida y, en especial, sobre sus relaciones más sonadas: la que rompió con Lucía en 'La isla de las tentaciones' y la que surgió en ese mismo reality con Fiama (aunque terminaran como el rosario de la Aurora).

El joven no ha dejado títere con cabeza: aunque le ha deseado lo mejor a Fiama como un caballero, ha asegurado que lo suyo con ella no tenía futuro por una importante razón: "A mí me atraía físicamente como me atraen otras 44.000 mujeres, pero la personalidad de Fiama no iba con la mía", ha asegurado. "De eso me di cuenta fuera. Dentro del programa yo estaba con ella 'del carajo', pero claro, en el programa estaba 24/7 con ella y tampoco me daba cuenta de las cosas que no iban conmigo".

Aún así, tampoco se quita parte de responsabilidad: "Nos dimos cuenta, tanto por su parte como por la mía, de que fuera no íbamos a funcionar, y fin. Ella cogió su camino y yo el mío", ha dicho tajante.

La respuesta de Fiama

La canaria no ha tardado en darse cuenta de estas declaraciones, ha utilizado su cuenta de MTMad para pedirle por favor que no hable de ella: "Todos hemos pasado página. Cuando quieras pasas tú también, campeón". "Y te mandé a la mierda yo", ha querido aclarar. ¡Qué humos!

Recado para Lucía... y Lobo



No es ningún secreto que Manuel ya no quiere nada con Lucía, y además ella está muy a gusto con Isaac 'Lobo', pero no puede evitar preocuparse por ella, porque cree que va a sufrir y no le considera un caballero. Manuel también ha llorado mucho en 'Solos' al acordarse del daño que le hizo a su ex, pero eso no quita para que le haya querido que quede muy clara una cosa: "Si yo hubiera sabido que se iba a acabar mi relación, la hubiera dejado en Cádiz y no habría ido al programa. Yo quería que ella viera un cambio en mí, que iba a ser fiel... pero la tortilla dio la vuelta y salieron las cosas como salieron. A día de hoy, le deseo lo mejor y, como a Fiama, que sea muy feliz", zanjaba.

