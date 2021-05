Tristan Thompson podría haberle sido infiel a la madre de su hija, Khloe Kardashian, con una joven llamada Sydney Chase

Tras varias infidelidades, hace tan sólo unos meses se hablaba de compromiso de boda y Khloe anunciaba que quería ser madre de nuevo

Cuando dicen que los ricos también lloran no es ninguna mentira, y es que puedes ser una multimillonaria como Khloe Kardashian y, a la vez, ser una de las mayores cornudas del mundo... y que además se entere el planeta entero, como es el caso, porque después de ver cómo Tristan Thompson le ponía los cuernos a Khloe en numerosas ocasiones durante su relación (incluso semanas antes de que ella diera a luz a su hija en común, True), y de que ella hiciera el ejercicio de perdonar y olvidar para poder empezar de nuevo... ¡ahora resulta que le habría sido infiel OTRA VEZ!

La chica en cuestión que ha salido a la palestra es una guapísima joven californiana que se llama Sydney Chase, que tras enterarse de que Tristan y Khloe estaban juntos a pesar de que él le dijo que estaba soltero, ha querido contarlo todo: "Me dijo que ya no estaba en una relación. Hablamos, salimos varias veces... Yo le pregunté '¿Estás soltero?' y él me dijo 'Sí'". "Sucedió, y luego me enteré de que no estaba soltero, y corté con él", ha contado en el podcast 'No Jumper'. "La última vez que tuvimos contacto fue el día después de la fiesta de cumpleaños de su hija", añadía Sydney (es decir, el pasado 13 de abril).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pareja y su entorno, de momento, permanecen en silencio sobre el tema, pero según el medio TMZ, Tristan ya habría tomado acciones legales contra la joven, a la que ha tildado de mentirosa. Ella, por su parte, ha confirmado en su cuenta de Instagram que ha recibido una demanda de 'cese y desistimiento', pero no piensa recular y continuará adelante con su versión de la historia porque dice tener todas las pruebas: "No me van a llamar mentirosa", ha sentenciado.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Khloe, en medio del huracán

La todavía novia de Tristan Thompson no ha querido pronunciarse sobre este hecho, aunque de momento ya se habría quitado el enorme anillo de diamantes que lució hace unos meses (y que se dijo que podría ser de compromiso), y es que si se confirma esta infidelidad quizá sería el momento de tomar cartas en el asunto, dar un paso atrás y echar de su vida al padre de su hija. Ella, en su día, confesó que, tras hablar con Tristan y éste confirmarle todo y prometerle que no volvería a pasar, decidió perdonarle (aunque lo suyo le costó) pese a las críticas, aunque ella sólo tenía una idea en mente: dejar que su hija tuviera a su padre cerca. "Tristan le ha demostrado a Khloe que ha cambiado", contaba hace poco a la revista People una fuente cercana a ambos. "Es un padre y un compañero increíble". ¿Será el momento de tomar caminos separados?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io