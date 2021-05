Aurah Ruiz ha dejado a muchos de sus seguidores boquiabiertos al mostrar su cara y su cuerpo antes de ser famosa

La canaria ha dejado claro que, con los años, ha mejorado como el buen vino

Aunque muchos ya conocimos a Aurah Ruiz antes de sus grandes retoques estéticos (cuando apareció por primera vez en 'Mujeres y hombres y viceversa' era un chica resultona pero normalita), parece que ya se nos ha olvidado, y es que ver a Aurah día tras día nos ha hecho normalizar que la influencer es como se muestra físicamente... pero detrás de esa cara y ese cuerpo hay mucho trabajo, por eso hemos FLIPADO cuando a la canaria le ha dado por enseñar en su canal de MTMad sus fotos de cómo era antes...

Para Aurah ha sido todo un viaje de emociones y recuerdos mostrar sus fotos de pequeña y de su adolescencia: a pesar de su melena negra actual, Aurah es rubia natural, y aunque ha cambiado mucho con el paso del tiempo, no se puede negar que aún conserva sus facciones y algo muy importante: lo risueña que era y sigue siendo a pesar de los reveses que le ha deparado la vida.

Sus fotos más heavies, por supuesto, han sido las que ha mostrado de cuando tenía 16 y 18 años: el look era fatal (aunque era lo que se llevaba por aquel entonces), pero físicamente estaba muy distinta: la cara más rellenita, poco pecho, poco labio, un maquillaje poco elaborado que le redondeaba aún más la cara... ¡Qué cambiada estaba! Y un detalle: "La boca siempre cerrada, porque tenía los dientes fatal", ha contado la propia ex gran hermana.

Todos sus retoques

Aurah no ha escondido nunca que ha pasado por consulta en varias ocasiones para verse mejor, y ha optado en varias partes de su cuerpo por rellenos de ácido hialurónico (labios, pómulos, mandíbula...), así como bótox (en frente y nariz) y carillas en los dientes para arreglar su boca. Además, también se ha hecho una liposucción y se ha operado el pecho en varias ocasiones, algo que le ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero también muchas alegrías.

