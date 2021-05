Ivana Icardi se ha sincerado sobre cómo se lleva con Adara y con el hijo que tiene en común con Hugo, Martín

La argentina ha hecho una revelación que nos ha dejado a cuadros en mitad de su embarazo: "No me gustan los niños"

Ivana Icardi está en un momento muy bonito de su vida: en apenas unas semanas dará a luz a su pequeña Giorgia, y su relación con Hugo Sierra va viento en popa. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque en su último vídeo para su canal de MTMad ha sacado a relucir su relación con Adara, cómo se lleva con el hijo de ambos y la razón por la que, a pesar de estar embarazada, dice que 'no le gustan los niños'. ¡Y con todo nos ha dejado a cuadros!

Ivana tiene claro que su papel como madrastra no es el de una madre: asegura que el pequeño Martín, que tiene ya dos añitos, la adora, y su técnica para ello ha sido infalible: "Hay que ir introduciéndose poco a poco en el corazón de esa personita. Cuanto más pequeño es el niño, más fácil es, y pienso que cuenta mucho cómo aceptes a ese niño, y no sólo cómo te acepte él", ha asegurado, pero si hay algo en lo que no se mete es en la educación del niño: "Cosas que yo haría, Hugo no las hace. Pero por no entrar en conflicto, siempre trato de respetar la forma en la que él cría a su hijo, aunque tampoco le resulta fácil porque pasa poco tiempo con él, y supongo que su madre tendrá una forma de criarlo, y al final hay que adaptarse a cómo viene el niño".

Eso sí, como futura mamá, Hugo también quiere tener en cuenta su opinión sobre Martín, y afirma que, aunque eso es lo ideal a pesar de que el padre siempre tendrá la última palabra, sabe que no siempre pasa, pero tiene clara una cosa: "Hay que saber cuál es la posición de cada uno".

"No me gustan los niños"

Así de pancha se ha quedado Ivana a pesar de estar en avanzado estado de gestación. Tampoco es que lo haya escondido nunca, ya que reveló que su embarazo fue toda una sorpresa porque no esperaba tener un hijo tan pronto, y se lo tomó regular: "No soy una persona que adore estar todo el día jugando con los niños o que tenga una paciencia descomunal, pero tampoco es necesario eso para querer a un niño o que éste te quiera. Yo (a Martín) le quiero un montón, pero tampoco estoy 3 horas jugando con él. Eso se lo dejamos a la abuela, que le encanta.

Con Martín se lleva bien, pero ¿y con Adara?

Ivana tampoco se ha cortado a la hora de hablar de la ex de su novio, pero sabe que es la madre de su hijo y no ha querido entrar en disputas, aunque reconoce que la relación con ella es nula: "No tenemos relación porque, de las cosas del niño -que es lo único que nos une-, se encarga Hugo. Como nunca hemos tenido conversación cara a cara... es difícil crear un vínculo con alguien que no ves nunca. Nunca se ha dado el pararnos a hablar, y las veces que nos hemos visto tampoco lo hemos hecho. A mí las cosas forzadas no me gustan. El tiempo dirá", ha dicho. Al menos, le ha lanzado un mensaje a Adara para que se quede tranquila cuando ella está con Martín: "Ella tiene que estar súper tranquila conmigo aunque no me conozca, pero su madre -Elena- sí, porque convivimos en 'Supervivientes', y sabe cómo soy y el fondo que tengo, así que creo que por esa parte pueden estar tranquilas".

