Rocío Flores ha revelado los entresijos de su vida tras 20 años callada ante los medios, y uno de los grandes protagonistas ha sido su ex marido

Antonio David Flores nunca ha escondido sus problemas económicos, pero no le faltan la ropa y los complementos de lujo

Antonio David Flores lleva más de un mes siendo noticia prácticamente a diario, y no precisamente porque él quiera: su ex mujer, Rocío Carrasco, ha abierto la caja de Pandora y ha destapado los años de acoso que, según ella -y los documentos oficiales que ha aportado en su docuserie-, ha sufrido por parte de su ex pareja y de la hija de ambos. Desde que se separaran, Antonio David siempre ha relatado que Carrasco le dejó con una mano delante y otra detrás para justificar su presencia en la televisión y ganar así dinero mientras aireaba sus desgracias...

Sin embargo, el colaborador siempre ha destacado sus problemas económicos (según contó Kiko Hernández en 'Sálvame' el pasado mes de febrero, debe 700.000 euros, 400.000 de ellos a Hacienda), a pesar de haber estado presente durante dos décadas en televisión y exclusivas en revistas, además de su participación en realities como 'GH VIP'. Pero entonces ¿por qué no le falta ni un detalle, como su amplia casa (que pudimos ver en 'Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition') o su ropa y complementos de lujo?

Mediaset

Ha sido Kiko Jiménez el encargado de destapar, a través de Instagram, los caros gustos del colaborador. Y lo hace para 'denunciar' la actitud de Antonio David y apoyar las palabras de Rocío Carrasco, quien ha revelado recientemente que Antonio David Flores no quiso darle asistencia psicológica ante el juez a su hija tras la paliza que le propinó a su madre "porque no se podía permitir pagar 300 euros" (aunque Rocío reveló que no tenía que pagar nada, ya que la joven tenía un seguro privado que se lo cubría)... Sin embargo, se ha podido ver a Antonio David, según la foto compartida por Kiko, con un reloj que cuesta la friolera de alrededor de 23.000 euros (según el punto de venta).

Kiko Jiménez Instagram

Se trata de un modelo de la firma de Alta Relojería Audemars Piguet llamado 'Royal Oak Offshore Diver', lanzado en 2016, montado en Suiza y con detalles en acero y oro blanco, con cronógrafo y capacidad de inmersión hasta los 300 metros. Toda una joya que, de haber sido pagada por el propio Antonio David, provocaría muchas preguntas sobre dónde mete realmente el dinero para poder decir que no se puede permitir según qué cosas, aunque bien es cierto que, según hemos podido comprobar, existen réplicas en internet de este mismo reloj que se venden por menos de 150 euros...

