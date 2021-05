Ester Expósito se ha sincerado en una reciente entrevista con la revista ELLE

La actriz, que se estrena como imagen de la firma de joyas Bulgari, está actualmente saliendo con el también actor Alejandro Speitzer

Si le preguntan a Ester Expósito si ha tenido una infancia feliz, probablemente la respuesta sea un rotundo sí, pero para ser la mujer que es hoy ha tenido que pasar por mucho. En su casa, aunque apoyan su fulgurante carrera como actriz, siempre ha habido unas normas, y eso, según ha confesado en la revista Elle, le llevó a tener que terminar Bachillerato completamente desmotivada: "Como todo el mundo, he tenido momentos tristes y de tocar fondo. La época del instituto no me motivaba nada, lo pasaba fatal porque me aburría a un nivel… Era incapaz de concentrarme", ha recordado con amargura.

"No repetí ningún curso y conseguí sacarlo todo, pero ponerme a estudiar para los exámenes era… No podía. Tenía tantas ganas de trabajar, de hacer lo que a mí me gustaba... Al final conseguí aprobar. Fueron unos años muy complicados. Convivía con ansiedad y no podía concentrarme, era imposible. Todos estamos obligados a estudiar, pero no encontraba motivación", ha añadido, y lo suyo se hizo más cuesta arriba, porque en aquella época apenas tenía amigos de verdad, a los que ha encontrado hace escasos 2 años, con su salida del instituto a los 19 años.

"Hasta los 19 no logré tener conexiones de verdadera amistad. De hecho, puedo contar mis amigos con los dedos de una mano. Son gente especial a la que me une un vínculo profundo. Por eso tardé tanto en encontrarla", ha revelado, algo que le hizo aún más cuesta arriba su paso por la secundaria: "No tenía amistades genuinas, verdaderas, y me encontraba un poco perdida".

No estará en la nueva temporada de 'Élite'

Debido a los rumores, Ester ha querido zanjarlos de un plumazo confesando en Elle que no va a participar en la próxima entrega de la serie que le lanzó al estrellato: "dicen que vuelvo en la quinta temporada de Elite y no es cierto. Es lo que se llama fake news", ha sentenciado, pero tiene claro que se trata del fin de una bonita era: "El último día de rodaje de 'Élite', fue algo muy bonito. Dana Paola y yo nos despedíamos de algo que nos había marcado mucho a las dos. Lloramos lo que no está escrito", confiesa. ¿Será que se marcha por otros trabajos? De momento, se mantiene hermética: "Aunque me encantaría, no puedo contar nuevos proyectos aún".

La otra Ester

A la actriz no le gusta demasiado mostrar su 'cara B', la más privada, pero entiende que su trabajo y la fama, a veces, le resten privacidad. Por eso no ha tenido reparo en abrirse un poco más. Por ejemplo, ha desvelado que tiene un tatuaje en la nuca con letras japonesas que nunca ha enseñado: "Significa: ‘Aware’. Una palabra que expresa lo que sentimos en los momentos de belleza efímera, esa que hace que tiemble el alma". Una belleza efímera como la de los atardeceres, algo que la dejan totalmente anonadada: "Soy una friki de las puestas de sol: frente al sol cayendo me quedo como encogida de la emoción".

También ha hablado de su conexión con el mar, una pasión que le viene de padre, al que le encanta el buceo, y es que para ella, él y su madre son los espejos en los que mirarse... aunque les horrorice que les vean en las redes sociales los más de 25 millones de seguidores que tiene: "Mi madre siempre me dice: 'Ay, Ester, no subas nada mío', aunque de mi padre sí he subido alguna vez fotos, él es más pasota, le da un poco igual".

