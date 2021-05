Miley Cyrus ha sorprendido con un último look difícil de calificar

Vistiendo no tendrá mucha clase, pero su casa ¡tiene rollazo!

Miley Cyrus es una de esas personas que no para de sorprendernos. La cantante y actriz tiene un alma libre que le permite tomarse muchas licencias en cosas consideradas como polémicas, como su gusto por la marihuana o su estrambótico estilo vistiendo, y aunque pensábamos que nada nos sorprendería ya en este último ámbito viniendo de ella, una vez más nos ha demostrado que nos equivocábamos, porque atención a su último modelito...

Para la promo de su último álbum, lanzado en 2020, 'Plastic Hearts', ha asumido una nueva estética de lo más rockera, y sabemos que cuando Miley se pone, se pone, y va con el look hasta las últimas consecuencias... y la consecuencia ha sido que este jueves la hayamos visto por las calles de Nueva York hecha un cuadro, las cosas como son: camiseta con cadena, falda de cuadros escoceses, medias de rejilla, liguero de novia blanco (???), maquillaje en tonos azules... y todo ello coronado por un peinado que no sabíamos por dónde coger.

Eso sí, a sus fans, que la esperaban con emoción a la salida de su hotel, no pareció importarles, y la joven, de 28 años, se dio un buen baño de masas mientras firmaba autógrafos. Al menos iba con la mascarilla puesta (y BIEN puesta), un gesto que le honra, ya que en EEUU no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios abiertos, pero ella, por responsabilidad, ha decidido siempre llevarla.



Con razón en más de una ocasión ha protagonizado nuestra sección del 'horror' semanal, y es que sus modelitos son cada vez más incalificables. A pesar de todo, la cantante ha revelado que se encuentra en un momento muy feliz de su vida a pesar de que ha confesado recientemente que 'todavía ama' a su ex Liam Hemsworth. No te preocupes Miley, ¡que hay muchos peces en el mar y al final un clavo saca otro clavo!

