Steisy: así nos hablaba en una entrevista exclusiva sobre el acosador que le ha hundido la vida

La influencer está con Manuel (LIDLT) en el reality 'Solos'... y a su novio no le está haciendo ninguna gracia

Cuando Steisy decía que estaba en un momento muy complicado de su vida, no mentía: está atravesando una depresión que le hace estar medicada, está luchando judicialmente contra un acosador que ha intentado acabar con ella... y cuando parecía que una buena noticia, como era su vuelta a la tele, le alegraba la vida... ahora ¡ha empezado a tener una crisis con su novio, Pablo Pisa!

La ex superviviente siempre ha sido una chica muy cariñosa, y con Manuel, con el roce, está haciendo muy buenas migas. Sin embargo, eso parece que a su novio no le está sentando nada bien, y después de tener hace unos días una conversación telefónica en la que él le dijo que estaba viendo cosas que no le gustaban, ella se hundió más aún al preguntarse qué estaba haciendo mal (sin haberse mostrado siquiera romántica con su compañero de programa), y al volver a tener otra conversación este jueves... la cosa ha ido a peor.

Tras varios intentos, Steisy conseguía que Pablo le cogiera el teléfono, que se excusaba, muy seco, diciendo que no había descolgado antes porque había salido a correr "para despejarme de mis cosas". Steisy ya se veía venir a lo que se refería, y estalló en dos segundos: "¿Otra vez te has rallado? Que nos conocemos... Ya estás como siempre. Tú verás, ves cosas donde no las hay". Tras esto, él no quería seguir hablando, así que ella le mandaba "a tomar por culo" y le colgaba el teléfono... para unos segundos después desahogarse con Manuel: "Estoy más harta que el copón".

Su relación no es tan idílica

A pesar de que Steisy y Pablo parecen ser en sus redes sociales la pareja perfecta, la joven ha revelado cosas que no sabíamos de su intimidad: "Estoy harta de esa actitud. Yo no he hecho nada y no tengo por qué aguantar tonterías, como si yo estuviese siendo más puta que Juana la Loca", añadía. "¿Tú ves normal que yo vaya a darle un beso a mi novio y él se retire de mí como si le diese asco? Y ahora unos celos...", revelaba Steisy. ¿Están al borde de la crisis de pareja a pesar de estar yendo a terapia?

Pablo ha hablado

El novio de Steisy, tras su primera llamada al programa, quiso explicar su actitud a través de sus redes sociales después de recibir muchas críticas por cómo había tratado a Steisy en esa conversación: a pesar de que él estaba muy seguro de ella, no veía bien gestos como besitos, acariciarse mientras duermen o cogerse de la mano cuando hablan tumbados, y reconocía que las personas que le enviaban todo eso por mensajes privados sólo buscan "envenenarle"... así que ha decidido dejar de ver el reality por su salud mental: "Si hablo con ella y le digo lo que pienso, soy un cabrón, y si no, es que soy un falso y no estoy siendo sincero con ella", apuntaba en Instagram. "Haga lo que haga, está mal", añadía muy ofuscado.

