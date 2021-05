Fani Carbajo está atravesando una grave crisis personal. A través de su canal en Mtmad, ‘A pesar de todo’, la joven ha desvelado que se encuentra en tratamiento psicológico por los continuos ataques e insultos que recibe desde que le fuera infiel a Christofer en ‘La isla de las tentaciones’. "Estoy en un momento de mi vida bastante complicado. No estoy pasando por mi mejor momento personal, se me está juntando todo. He pedido ayuda externa, estoy tratándome porque a lo largo de mi vida he sufrido muchísimo, no he tenido una infancia buena, he tenido gente a mi lado que me ha hecho mucho daño, he ido creciendo y las cosas no han mejorado. Nunca he ido a un psicólogo, me he creído siempre una persona fuerte, pero ahora, con 36 años que tengo, mi cabeza ha hecho clic", confiesa mirando a cámara y con el gesto serio.

"Desde 'La isla de las tentaciones' he tratado de defender a Christofer y yo me he dejado pisotear, humillar, machacar, insultar con tal de que nadie le dijera nada a él. Nadie sabe nada de mi vida privada, ¿con qué derecho os creéis de estar pisoteándome? No he matado a nadie, ¡vale ya!", exclama visiblemente molesta.

Por si fuera poco, la gota que ha colmado el vaso es que, tras más de 3 años viviendo en una casa en Arroyomolinos, en la que se siente muy cómoda, se ha visto obligada a buscar una nueva vivienda.

“Me está generando bastante estrés. Es un cambio radical en mi vida que por desgracia tengo que sufrir de manera obligatoria. Vivía en Sevilla, me mudé a Madrid antes de 'La isla de las tentaciones'. Encontré mi pedazo de casa en Arroyomolinos. Estoy encantada con ella, llevo tres años. Firmé un contrato de un año que se iba renovando”, explica la exsuperviviente. “Pero mi casera se puso en contacto conmigo para decirme que en el caso de separación o divorcio ella necesitaría quedarse con la vivienda, eso lo ponía en el contrato. Me puse con mi abogada a leer el contrato y sí, lo ponía. Le pedí un tiempo hasta que Emilio [su hijo adolescente] terminara el instituto y llegamos a ese acuerdo”.

"Ya he empezado a ver casas. Quiero seguir en Arroyomolinos. Me encanta la zona sur de Madrid. La situación me está generando bastantes problemas porque necesito encontrar una vivienda que se adecúe a mis necesidades y a las necesidades que tengo en mi casa con los muebles. Las viviendas que encuentro son antiguas, pequeñas... Estoy superperdida", sentencia. ¿Alguien se anima a echarle una mano en la búsqueda de una nueva morada?

