Dulce Delapiedra, quien fuera niñera de Kiko Rivera e Isa Pantoja, ha acudido de nuevo a ‘Sábado Deluxe’ para comentar las últimas novedades que asolan al clan Pantoja. Sin embargo, nada más entrar en plató se ha encontrado con una desagradable sorpresa. María Patiño le ha informado que Chelo García Cortés le ha interpuesto una demanda por haber insinuado en su última intervención en el programa que una vez le tiró los trastos a Isabel Pantoja delante de ella. “La más cobarde que hay aquí en Telecinco”, definió, visiblemente enfadada, Dulce a la periodista. “Su manera de actuar es cobarde”.

Sobre la acusación que hizo en su día sobre Chelo, la niñera se defendió recordando que fue Rafa Mora y el resto de colaboradores los que pusieron esas palabras en su boca. “Eso lo dijeron todos. Es cobarde porque lo dijeron Rafa Mora y el resto de colaboradores. Con ellos no se ha atrevido. Es una cobarde y yo no he dicho eso en ningún momento”, se lamentó. “Yo no he dicho en ningún momento que estuviera enamorada de Isabel Pantoja […] Yo tan solo escuché como le decía: ‘¡Cómo me pones, Pantoja!’”.

Telecinco

Acto seguido, Chelo entró en plató para explicar la querella que ha interpuesto en contra de Dulce. “Lo que ha recibido es una demanda civil, no pido cárcel. Tan solo tiene que rectificar o seguiré para adelante. Si rectifica, no tengo ningún problema en parar”, explicó con el rostro serio. “Es un tema en el que no voy a volver a entrar. Tan solo quiero defender mi honor y mi dignidad. Nunca me ha puesto la Pantoja […] Estoy harta de que cuando le digo a una mujer qué guapa está se insinúen cosas que no son”.

A modo de excusa, la que fuera empleada de Isabel Pantoja volvió a señalar a Rafa Mora y le recordó que aquella noche había estado metiéndose con ‘su niña’: “Si él no dice en directo que yo había dicho que Chelo estaba enamorada de Pantoja, no hubiera dicho nada […] Esa noche estabas machacando a mi niña Isabel diciendo en directo: ‘Niña de mierda’”.

