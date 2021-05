El gesto con el que Adara demuestra su amor por Rodri

Pese a sus continuas idas y venidas, la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes atraviesa por su mejor momento. En las últimas semanas no hemos dejado de ver infinidad de muestras de cariño de la pareja, siendo una boda la causante de una de estas. El pasado sábado, 8 de mayo, Molinero colgó una fotografía para mostrar el look que había escogido para una boda de la que prometía llevarse “recuerdos muy bonitos”. Un sencillo pero favorecedor vestido en blanco y negro que combinó con una maxipamela. Eso sí, el complemento le trajo más de un quebradero de cabeza. “Nunca había llevado pamela, había un poco de viento y he tenido una lucha continua con ella”, confesó en su cuenta de Instagram.

A las pocas horas, la influencer colgó una fotografía en la que aparecía junto a Rodri la mar de acaramelados. “Creo que mi mirada lo dice todo ❤️”, comenta sobre la romántica instantánea. Por su parte, el ex de Bea Retamal colgó una fotografía muy parecida al mismo tiempo que aprovechaba para publicitar su look. ¡Si es que iban hechos unos pinceles!

Una chica impulsiva

Nada más comenzar el 2021, Adara Molinero tomaba la drástica decisión de borrar de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a Rodri. A su vez, le dejó de seguir antes de lanzar un comunicado para anunciar de manera velada su ruptura: "Sí, soy impulsiva. Aun así supongo que el tiempo pondrá todo en su sitio. Pido respeto para los dos. Si quisiera TV nunca me hubiera ido, ni tomado un descanso. Paciencia".

Sin embargo, el distanciamiento no fue definitivo, y a las pocas semanas volvían a las andadas con fuerzas renovadas y dispuestos a apostar más que nunca por su historia de amor. Con la que parece que la ganadora de ‘GH VIP 7’ sí que está teniendo problemas es con su madre, ya que hace tan solo unos días conocíamos que parece que ya no se hablan. ¿Volverán las aguas a su cauce al igual que ocurrió con Rodri?

