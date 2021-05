Ivana Icardi y Hugo Sierra esperan ansiosos la llegada de su pequeña. Desde que la italiana anunció la feliz noticia de que estaba embarazada, ambos no han dudado en mostrar cómo se están preparando para la llegada de su hija. Ahora, la ex concursante de 'Supervivientes' ha decidido hacerse una ecografía 5D para ver con más detalle cómo es la carita de su bebé. Un momento muy emocionante del que ha querido hacer partícipes a sus seguidores a través de su canal de 'Mtmad', pero ¿a quién se parece la pequeña? Ellos ya tienen su opinión.

Al ver la ecografía de su hija, la pareja no ha dudado en empezar a intentar sacarle parecido con ellos. Uno de los detalles que más le han llamado la atención ha sido su naricita. Ambos tienen claro que la ha heredado de su madre. "Creo que se parece más a ella", ha reconocido Hugo Sierra al ver con más detalle a su bebé. Una opinión con la que han estado de acuerdo todos en la sala.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, otra de las cosas que más le han impresionado es ver la posición que tiene para dormir, ya que es idéntica a la de Ivana Icardi. "Me han dicho que tendré que darle una mantita cuando nazca para que se sienta protegida", ha reconocido la italiana, muy emocionada tras su visita a la clínica.

Mtmad

Lo cierto es que la pareja no ha podido ocultar su entusiasmo desde que conocieron la feliz noticia. Hace unas semanas, Hugo Sierra e Ivana Icardi decidieron comunicar que habían optado por llamar a su pequeña Giorgia. Ahora, los dos siguen preparándose para cuando, por fin, nazca su pequeña.

La pareja se conoció en 'Supervivientes', donde comenzaron una relación que estuvo marcada por algunas idas y venidas. Sin embargo, consiguieron salir del concurso siendo una pareja muy estable y en poco tiempo ella se quedó embarazada, una noticia que, aunque en un primer momento le dio mucho miedo comunicar a Hugo Sierra, ha conseguido traer mucha felicidad a la pareja.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io