Ana de Armas está de celebración. El pasado 30 de abril la actriz cumplió 33 años. Sin embargo, no ha sido hasta este fin de semana cuando la cubana ha podido celebrarlo junto a sus amigos, organizando una gran fiesta con amigos. Para festejar este día tan especial, la ex de Ben Affleck ha escogido una mansión en las colinas de Hollywood. A través de sus redes sociales hemos podido ver algunos detalles de cómo ha sido este gran evento donde no faltaban la piscina, unicornios, un Dj, amigos y unas vistas espectaculares.

"Estoy muy agradecida de poder celebrar mi cumpleaños con mis seres queridos. ¡Gracias por los regalos, cartas, flores, pasteles y todo el amor!", ha escrito la actriz junto a un vídeo donde aparece muy feliz soplando las velas. Un momento muy divertido que ha querido mostrar a sus seguidores.

En esta fiesta, uno de los invitados que no ha podido faltar ha sido Edgar Ramírez. Ana de Armas y el actor venezolano comparten una gran amistad desde hace muchos años y la gran complicidad que existe entre ellos ha hecho que salten las alarmas entre sus seguidores, relacionándolos sentimentalmente. Sin embargo, parece que entre ellos lo único que existe es una bonita amistad.

Desde luego, lo que está claro es que la actriz disfrutó de una gran celebración de cumpleaños, la primera que organiza sin Ben Affleck. Los actores se conocieron en 2020 y la chispa saltó rápido entre ellos. De hecho, tanto era el amor que existía entre ambos que no dudaron en irse a vivir juntos al poco tiempo de comenzar su relación. Sin embargo, parece que las cosas entre ellos no acabaron del todo bien y a principios de este año saltaba la noticia de que la pareja había decidido poner punto y final a su romance. Una ruptura de la que parece que Ana de Armas ya se encuentra del todo recuperada.

