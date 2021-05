Violeta ha revelado que todavía hoy Fabio sufre secuelas de su paso por 'Supervivientes'

La influencer también contó las secuelas que le dejó a ella en su salud

Desde casa se ve muy a gusto, pero 'Supervivientes' es más duro de lo que nos imaginamos, y si no que se lo digan a Fabio Collorichio. Ha sido su novia, Violeta Mangriñán, a la que conoció durante su estancia en Honduras en 2019, la que ha revelado recientemente que todavía hoy el italiano sufre secuelas de su paso por el reality. De hecho, este pasado domingo se repitió la prueba de recompensa en la que los concursantes debían tirar, entre varios, de una cuerda tensada hasta montar un tótem, una prueba en la que todos, incluso Jorge Pérez (ganador de 'Supervivientes 2020') han coincidido en el que es bastante complicada.

"La dificultad es que, aparte de la goma, que se tensa, haces el esfuerzo sobre la arena. Es super complicado", explicaba Jorge tras ver cómo en la prueba Melyssa acababa por la arena arrastrada por sus compañeros:

A ello se sumaba Violeta, revelando que el programa les ha dejado secuelas a casi todos: "Mi novio todavía tiene una cicatriz aquí (señalando la cadera) de arrastrarse, que incluso se quemó. Es una prueba de las más heavys. Lo que pasa es que es fuerza, fuerza y fuerza. Yo recuerdo que me tocó con Dakota y Mahi y pensé que no tenía nada que hacer", recordaba. Y en efecto: el propio Fabio, aunque a veces trata de esconder esa cicatriz en sus fotos, muestra en algunas de ellas una pequeña zona -casi imperceptible pero muy presente- algo descolorida en su cadera izquierda, en la zona del oblicuo, y es más evidente en fotos poco después de volver de Honduras, como esta de octubre de 2019:

Desde luego, 'Supervivientes' es un trabajo duro para el que aguanta, pero sin duda inolvidable, y es que no pocos han sido los que aseguran que volverían a pesar de las penurias...

