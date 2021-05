Natalia Ferviú ha confesado que no todo va tan bien como esperaba en su embarazo

Así anunciaba, por sorpresa, que esperaba un bebé junto a su chico

Que Natalia Ferviú es, ahora mismo, una de las mujeres más felices de España no se puede negar: la estilista tiene amor, tiene trabajo y está a punto de dar a luz a su bebé. Sin embargo, aunque el periodo de gestación debería ser un momento de felicidad, ella también tiene sus problemas y sus miedos, y asegura que lo último que le ha ocurrido le ha hecho plantearse muchas cosas: "Es alucinante cómo pesa eso de 'mala madre'. Quién me lo iba a decir a mí, tan liberal, tan moderna... Lo reconozco. He caído en la trampa de la culpa", ha escrito en Instagram. ¿Culpa por qué?

Al parecer, el bebé se ha dado la vuelta y se ha puesto de culo, lo que, si no cambia, a la hora del parto puede ser un problema añadido, y aunque como ella misma dice, "son cosas que pasan", no ha podido evitar cargarse la culpa a la espalda: "Cualquier argumento vale, ya sea: 'esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno', o justo todo lo contrario: 'igual debería haber hecho más ejercicio'. He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre TU maternidad...", se ha lamentado.

Al ser una persona tan expuesta en las redes sociales, mucha gente se cree con el derecho de opinar sobre las decisiones que toma en su vida, y aunque puede que estén en su derecho, Natalia ha pedido, por favor, que se la respete, porque no puede más: "Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé... Bla bla bla. ¡Basta! 🤯", ha dicho.

Cristina Rodríguez le ha lanzado un contundente mensaje

A pesar de que años atrás, cuando coincidieron en 'Cámbiame', acabaron fatal, con el paso del tiempo Natalia y Cristina enterraron el hacha de guerra, y ahora vuelven a ser las amigas que fueron. Tanto, que la estilista le ha querido contestar en Instagram con un bonito mensaje: "Querida Nat: como sabes, no soy madre ni he querido serlo, pero lo que veo desde la barrera es que hay algo ancestral o social -o yo que sé de donde sale- que, cuando una mujer se queda embarazada, le dan una mochila con LA CULPA. No tengo ni idea de qué es lo bueno en el embarazo, ni en la lactancia ni en nada referido con los bebés pero si sé de MUJERES. Querida, cada uno hace lo que 'puede', y si a los otros o a las otras No les parece bien, que se queden embarazadas/embarazados y que practiquen con los suyos. Y no pienses mucho, que esto va de intuición y tú TIENES MUCHA".

