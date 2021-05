María Hernández ha revelado el complejo que arrastra desde hace años y cómo lo ha eliminado

Ser rico y famoso no te quita de problemas de lo más mundanos, pero sí puede hacer que elimines más fácilmente esos problemas, como en el caso de la influencer, ex tronista y WAG María Hernández. La mujer del futbolista Rubén Castro ha confesado que tiene, desde hace mucho tiempo, un complejazo que ha intentado eliminar en otras ocasiones, y sin embargo, por H o por B, no ha podido. ¿La razón? El dolor, y es que su complejo es, ni más ni menos, que el tatuaje de su pierna: "Es feísimo", ha declarado.

Ha sido en su canal de MTMad donde ha querido contar que se iba a someter a un tratamiento con láser para eliminar el tatuaje, del que se arrepintió prácticamente al año de hacérselo, y aunque ya intentó borrarlo, le producía tanto dolor, y la experiencia fue tan traumática, que no volvió a intentarlo... hasta ahora. "Espero que el láser haya avanzado", ha dicho mientras no ocultaba su miedo a que le volviera a pasar lo mismo.

"A veces no me he puesto pantalón corto o vestidos por que no se me vea el tatuaje, y si lo hacía era con botas altas. Imaginaos el complejo que tengo", ha contado poco antes de someterse a la primera sesión. "Tenía miedo de que se me quedara verdoso claro, o blanco... que no se quitara del todo, pero estoy en un punto en el que prefiero que se me quede con cicatriz a que se me quede esto en la pierna".

¿Y al final ha sido para tanto? Pues no: ha conseguido vencer sus miedos y hasta arrepentirse de no habérselo hecho antes: "Molesta y pica, pero no es lo que yo me imaginaba. Si yo llego a saber esto antes, me lo hubiera hecho hace diez años", ha constatado, y ha contado cómo será el proceso nada más terminar: "Tengo que estar 15 días curándomelo. Ahora está igual, pero me han dicho que en un mes empezaré a notar cómo se va expulsando la tinta". "Ahora se ha quedado rojo, como si tuviese una herida y se nota como un poco en relieve. Se nota calentito, pero me han dicho que es normal", ha añadido antes de confirmar que incluso va a disfrutar del proceso de eliminarlo. ¡Normal!

