Bárbara Rey vuelve a estar ingresada en un hospital. Tal y como DIEZ MINUTOS publica EN EXCLUSIVA, la vedette se encuentra en la clínica Quirón de Marbella en la que tuvo que ser ingresada, el pasado domingo 9 de mayo, tras un empeoramiento en su salud. Hace unos días, la actriz abandonaba este mismo centro médico, donde estuvo ingresada por coronavirus, tras su mejoría pero ha tenido que volver porque no se encontraba bien.

El pasado domingo, Bárbara Rey, acompañada por su hija, Sofía Cristo, llegó a la clínica malagueña y entró en Urgencias con un cuadro de fiebre alta y dolores. El equipo médico, tras comprobar el estado de la actriz, decidieron proceder a su ingreso como medida de prevención. De esta manera, podrían someter a la de Totana a las pruebas pertinentes para llegar a un diagnóstico.

Los médicos quieren llegar al fondo de su empeoramiento y saber si es una nueva dolencia aunque también cabe la posibilidad de que sean secuelas del coronavirus. "Espero ir recuperándome poco a poco con los tratamientos que me están poniendo. Pero llevo unos días terribles", explicó la actriz durante su primer ingreso y es que lo pasó bastante mal por culpa del Covid.

Gtres

Sofía Cristo arropó a su madre en el hospital y se mostraba preocupada por la salud de su progenitora. La DJ ya estuvo con la vedette en su anterior ingreso hospitalario y, esta vez, también ha estado al lado de su madre. Sofía, que hace unas semanas acudía a 'Sábado Deluxe' donde confesó que le costó mucho desenamorarse de Nagore Robles, estuvo el fin de semana en Marbella pero el lunes 10 de mayo regresó a la capital por trabajo y sabiendo que su madre se quedaba en las mejores manos.





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io