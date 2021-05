Mayka Rivera se ha mudado a un pisazo a las afueras de Madrid, pero ¿por qué su flamante nuevo novio, Alejandro Bernardos, no vive con ella?

La ex concursante de 'LIDLT' ha buscado un piso nuevo en el que vivir con Dorothy Collado, la que fuera tentación de su ex novio en el reality

Si hay una sensación de felicidad que se puede hasta palpar, esa es, sin duda, la de tener tu propia casa, ya sea comprada o de alquiler, y por eso Mayka Rivera está tan contenta: la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha dejado su piso antiguo para mudarse a las afueras de la capital, un remanso de paz entre urbanizaciones de nueva construcción que la tiene en una nube: decoración moderna, acabados de lujo, pista de pádel y piscina... pero la duda ha asaltado a sus seguidores: ¿por qué sigue prefiriendo vivir sola en vez de irse con su novio, Alejandro Bernardos?

Mientras ha enseñado su casa, todo de color blanco -que da sensación de limpieza y orden-, y aunque está todo a medio decorar porque apenas lleva unas semanas viviendo en este nuevo piso, ha mostrado un bonito hall de entrada con un espejo, un comedor amplio con terraza y una estupenda cocina con todo a estrenar.

Antes de dirigirse a las habitaciones ha sido cuando ha pillado por banda a su churri y han contado la verdad: "ella vive muy lejos de mí, a media hora, y al final yo quiero algo más céntrico porque tengo mi vida hecha allí", ha contado Alejandro, a lo que más tarde Mayka añadía: "También llevamos muy poco tiempo saliendo, pero si todo va bien, quizá para septiembre podamos mirar algo". Eso sí, nos da que se va a tener que mudar ella otra vez, porque a él no le vemos muy por la labor... ¿o cederán ambos y buscarán algo intermedio?

Sigue viviendo con Dorothy

A cuadros nos quedamos cuando Mayka enseñó su piso anterior y reveló que su compañera de piso era, ni más ni menos, que Dorothy Collado, que fuera tentación de su ya ex novio, Pablo, en 'LIDLT'. Y parece que han hecho buenas migas, porque en ese nuevo piso, Dorothy se ha mudado con ella también, pero sabe que no será por mucho tiempo: "Al final ella tiene novio y tampoco la puedo retener conmigo para siempre, por eso busco a una persona que vaya a estar más estable en el piso, que vaya a su rollo pero que también haga cosas conmigo, como ver la tele y esas cosas", ha contado.

