Palito Dominguín se ha pasado a la canción. Tras 31 días concursando en 'Supervivientes' y varias semanas desterrada junto a Lola, la hija de Lucía Dominguín ha decidido demostrar sus grandes dotes musicales componiéndole una divertida canción a su compañera. Una decisión que nos ha permitido comprobar si realmente la sobrina de Miguel Bosé y hermana de Bimba Bosé ha logrado heredar los grandes dotes musicales de su familia.

Lola y Palito han demostrado tener una gran complicidad desde el primer día en el que tuvieron que comenzar a convivir solas en la isla. Las dos concursantes se han convertido en las protagonistas de algunos de los momentos más divertidos de 'Supervivientes' y parece que no echan mucho de menos a sus compañeros, ya que solas se bastan para pasárselo bien. Ahora, la hija de Lucía Dominguín ha optado por celebrarlo componiéndole una canción a Lola que no ha dejado indiferente a nadie.

Las concursantes han improvisado una fiesta flamenca y Lola no ha dudado en pedirle a su compañera que le cantase algo. "Ay, esta isla, esta canción se la dedico yo a mi Lolilla, porque la quiero, ay como a esta orilla", ha entonado Palito Dominguín sin lograr afinar del todo... Eso sí, ha intentado poner la mejor actitud acompañando su canción con gestos muy sentidos y cara de concentración.

Por su parte, Lola no ha podido evitar contener la risa al escuchar la letra que ha decidido dedicarle su compañera y ver cómo la hija de Lucía Dominguín intentaba cantar bien sin mucho éxito. De esta forma tan divertida y diferente ambas han celebrado que ya llevan 31 días dentro del concurso. Ahora, habrá que esperar para saber si Palito Dominguín decide seguir adelante con su carrera musical o este será el único 'hit' que conseguiremos escuchar de ella.

