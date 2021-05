Belén Rodríguez tiene claro que el distanciamiento de Antonio Canales de Rocío Carrasco y Fidel y su acercamiento a Olga Moreno ha tenido mucho que ver con su expulsión

Así ha sido la salida de Canales de 'Supervivientes'

La estancia de Antonio Canales en 'Supervivientes' ha durado un asalto, y es que en menos de un mes se ha ido a Honduras y ya está de vuelta al haber sido el primer expulsado del programa. El bailaor ya había hecho público que no estaba a gusto en el programa y que se quería marchar, y sus deseos han sido órdenes para la audiencia, que en cuanto ha podido ha dejado de apoyarle... pero ¿hay algo más en esa decisión de echarle del reality? Según Belén Rodríguez, sí: su acercamiento a Olga Moreno.

La sombra de la historia de Rocío Carrasco es alargada, y prácticamente todos los colaboradores de Telecinco se han posicionado ya: Belén siempre ha sido una firme defensora de Rocío por su amistad con ella y por conocer su historia de antemano, por eso no entiende que ahora Canales haya decidido alejarse de ella y de su marido, Fidel Albiac, cuando todos pensaban que estaban bastante unidos, pero el bailaor negó incluso que Fidel hubiese pasado unos días en su casa tras su fatídico accidente de coche. Por eso, tras esa supuesta mentira, Belén Rodríguez tiene claro la gente no le ha visto trigo limpio y ha decidido expulsarle.

Antonio intentaba defenderse como podía: "Belencita, estoy en la desescalada. No sé noticias, llevo nueve días sin saber. No sé nada. No he llegado a donde mi familia...", explicaba, dando a entender que prefería no hablar hasta no saber qué había pasado en España en su ausencia, pero ella le ponía al tanto: "Ha salido otra amiga de Olga Moreno. ¿Por qué será?", le anunciaba Belén refiriéndose a la expulsión de Marta López del programa. ¿Le estaría intentando advertir de que su amistad con los Flores-Moreno no le iba a traer nada bueno ni a él ni a nadie...?

