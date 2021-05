La cantante y el actor podrían haberse dado una nueva oportunidad 17 años después de su ruptura

Jennifer Lopez rompió recientemente con su último novio, el beisbolista y empresario Alex Rodriguez

La última relación de Ben Affleck fue con la actriz Ana de Armas, con la que lo dejó en enero de 2021

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en el caso de Jennifer López y Ben Affleck, el fuego podría estar avivándose de nuevo, porque 17 años después de anunciar su ruptura, ahora la cantante de 'Let's get loud' y el actor de 'Batman' ¡podrían estar volviendo! Los rumores han sido incesantes desde que se viera a los dos amigos tranquilamente por Los Angeles, pero ha habido varios detalles que significarían un paso más en esa relación: de repente han empezado a jugar al despiste, aunque ya ha habido gente de su entorno a la que se le ha escapado algo más de la cuenta: "Se lo ha pasado muy bien con Ben", ha dicho a la revista 'People' una fuente cercana a ella.

Y no es lo único: ahora 'Daily Mail' ha publicado unas imágenes de los dos en el mismo coche tras aterrizar en Los Angeles con un jet privado. ¿Y dónde han estado? Según el 'E! News', pasando un días en Montana (EEUU), en la casa de Yellowstone Club que él tiene en esa exclusiva estación de esquí, y en la que Ben ya pasara buenas temporadas junto a su familia mientras estaba con Jennifer Garner.

De hecho, habría más detalles que confirmarían esa nueva relación que están queriendo llevar en secreto, porque seguramente ni ellos mismos sepan hacia dónde está yendo esta reconciliación: al parecer, Ben y Jennifer están quedando bastante en la casa que ella tiene en Los Angeles, y para que no les vean juntos, un coche del equipo de seguridad de ella le recoge, le lleva a la casa y luego le vuelve a dejar en el mismo sitio. ¿Para qué tanto secretismo, con lo bonito que sería ese resurgimiento del amor?

El motivo de su primera ruptura

Jennifer y Ben nunca han ocultado que se quisieron mucho y hasta el día de hoy siempre han tenido muy buenas palabras el uno con el otro. Incluso estuvieron a punto de casarse hace 17 años (como ya hiciera ella con Alex Rodriguez, pero terminó cancelándolo todo después de los rumores de infidelidad de él), pero lo cierto es que la presión mediática pudo con ellos, así que esa relación nunca terminó de romperse del todo, porque mantuvieron muy buen rollo. Quién sabe si ahora, casi dos décadas después, será su momento...

