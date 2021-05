A pesar de los problemas que una pareja pueda tener, si realmente se quieren, el amor todo lo puede, y una buena muestra de ellos son Steisy y Pablo Pisa. Los tortolitos han vivido de todo, incluso las amenazas de un acosador sobre el que la propia Steisy nos contó de todo en una entrevista exclusiva y que intentó hundirles la vida, pero lo que ha estado a punto de costarles su relación ha sido el reality 'Solos', donde tras mucha tensión, han vuelto a verse las caras... y no ha salido como esperábamos.

Totalmente por sorpresa, el novio de Steisy aparecía por la puerta del pisito de Telecinco para verla y abrazarla... y tal ha sido esa sorpresa ¡que tanto ella como Manuel han pegado un bote por los aires y se han asustado! La primera reacción de Steisy ha sido asustarse al ver a su novio, pero pronto corría a abrazarle... y como si Manuel no estuviera ¡ni siquiera le ha dicho 'hola'! La tensión se mascaba en el ambiente, así que el gaditano aprovechaba para meter la compra que Pablo les había llevado...

Al final, la cosa se destensaba gracias al propio Manuel, que se animaba a echarse unas risas con la pareja, y hablaban de los celos que había podido sentir Pablo en días anteriores tras escuchar las llamadas de Steisy: "Yo estaba preocupado por ti, porque veía que te pensabas que yo iba a hacer algo con ella, o me iba a liar con ella. Te juro por Dios que mi intención aquí era pasármelo bien. Si yo hubiera ido con maldad, se me hubiera notado", le ha explicado a Pablo, que le respondía que por esa parte estaba tranquilo porque sabía que él no era el problema. ¿Entonces...?

Al final, Pablo se abría por completo, y explicaba que los haters le han hecho la vida imposible en las últimas semanas: "¿sabes lo que hacían los hijos de p*ta? Se unían todos y me mandaban capturas por Instagram y me decían 'mira cómo están', 'se van a morrear'... y yo decía 'pero qué está pasando', porque yo no lo estaba viendo". Un calvario que Manuel conoce bien por culpa de 'La isla de las tentaciones'...

Manuel confiesa que ha sufrido acoso en las redes sociales

El paso de Manuel por el reality que le lanzó a la fama no ha sido un camino fácil. El gaditano hizo muchas cosas mal, como ponerle los cuernos a su novia, Lucía, con Stefany y con Fiama en la misma noche... pero los insultos, acusaciones y acoso le acompañaron durante meses: "Por eso te entendía, pablo, porque yo me tiré dos meses con mensajes de 'desgraciado', 'sinvergüenza'... y eso a mí, a mi hermana, a mi madre... y por eso me puse en tu pellejo".

