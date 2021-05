Fiama ha recompuesto su vida con Hugo, un joven con el que lleva saliendo casi 7 meses y con el que ya se ha ido a vivir

Así revelaba Manuel el motivo por el que sabía que lo suyo no iba a funcionar con Fiama tras 'La isla de las tentaciones'

¡Qué bonito es tener una pareja! Compartir vivencias, tener una persona de apoyo incondicional... todo eso es lo bonito de estar con alguien, pero 'quien bien te quiere, te hará sufrir', y Fiama y su novio, Hugo, saben de lo que hablamos, porque tan pronto como se han ido a vivir juntos... ¡han empezado las movidas de la convivencia! Efectivamente, Fiama ha rehecho su vida con un joven de lo más guapo y simpático con el que lleva ya medio año, y aunque los primeros meses han sido como estar en una nube, la realidad, ahora que han decidido compartir casa, es otra: "No es todo de color de rosa", ha confesado la ex tentadora de Manuel en 'LIDLT' en su canal de MTMad.

De hecho, tanto ha sido así que hasta la madre de Fiama se ha tenido que meter en medio para mediar, porque veía que, a pesar de quererse, no conseguían aliviar sus diferencias: "Mi madre, con una llamada, nos ha puesto las pilas a los dos", ha añadido la joven, a lo que su novio añadía que ahora estaban súper bien: "Hay que entender que son muchos cambios en su vida que son muy drásticos, y tengo que ser un poco más maduro". "Y yo más paciente", añadía ella.

Mediaset

Todo eso relacionado con la convivencia, porque en lo demás da la impresión de que están hechos el uno para el otro, sobre todo en el ámbito sexual: "Hugo es la persona que mejor me lo ha hecho. Con él es que me acaricia y ya me pongo '¡uuuuh!", confesaba Fiama, y es que al parecer ambos son de lo más activos: "Al día, mínimo dos, pero lo hemos llegado a hacer tres", han revelado, justo antes de contar que hasta estuvieron a punto de hacerlo en un Ikea porque ella se puso 'on fire', y como él se cortó, acabaron haciéndolo en el parking dentro del coche. ¡Qué pasión, todo el día 'dale que te pego'!

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Boda e hijos?

A pesar de llevar saliendo sólo unos meses, ya han tenido 'LA conversación': ambos han confesado que quieren casarse y tener hijos, y aunque ella quiere que sea ya porque tiene 28 años y se siente preparada ("yo llevo queriendo ser madre desde los 5 añitos", ha confesado), él es el que frena el carro: "Vamos a disfrutar tú y yo, a viajar juntos y a hacer cosas, y luego ya vendrán los niños". Eso sí, donde hemos visto más diferencias es en el tema de la boda: a él le encantaría irse con Fiama y casarse en Tailandia o Las Vegas, pero ella ha dicho que echaría mucho de menos a su familia y sus amigas. ¿Quién iba a decir que Fiama iba a ser, en ese aspecto, de lo más tradicional?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io