'Supervivientes' no es sólo un reality para ver quién es el más fuerte física y psicológicamente, sino que también pone de relieve qué famosos son humildes y quiénes venderían hasta a su propia madre por algo de comida... y Gianmarco ha demostrado que, además de ser humilde, es un gran compañero y, además, todo un caballero. ¿Por qué?

Durante la última prueba de recompensas, los 'robinsones' pudieron hacerse, al azar, con pergaminos que les otorgaba un premio o un pequeño castigo, con tan buena suerte que a Omar Sánchez le tocaba una llamada telefónica con un ser querido, y sin pensárselo dos veces anunció que quería que fuese con su prometida, Anabel Pantoja. Sin embargo, poco sabía él que la cosa estaba pendiente de un hilo...

A Gianmarco le tocó el "premio" (aunque también la desgracia) de poder robar el pergamino que quisiera a uno de sus compañeros, y optó por dos opciones: el bocadillo de tortilla de Melyssa... o la llamada que le había tocado a Omar. Al canario se le cambió la cara, y es que pasó de la ilusión al miedo de no poder hablar con su novia, y aunque Gianmarco estaba deseando tener noticias de su hermano, y también comer algo, finalmente demostró su caballerosidad ¡y decidió no quitarle el pergamino a ninguno de los dos!

El italiano sabía que a Melyssa le flaquean las fuerzas por la falta de víveres, y sabía que a Omar, a pesar de no ser parte de su círculo, le hacía casi más ilusión hablar con Anabel que la comida... así que al final se decantó por quitarle el kit de pesca a Carlos Alba ante un aliviadísimo Omar: "No le quiero crear ningún problema a Melyssa ni a Omar, así que... voy a pescar". Eso sí, al chef no le hizo ninguna gracia, porque su primera reacción fue un sonado 'me cago en...'. ¡Así es el concurso, amiguis!

