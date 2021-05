Lucía ha querido responder a su ex novio y a su amiga Marina, novia de Hugo Paz, tras recibir el insulto de 'psicópata'

El gaditano ahora llora la pérdida de Lucía en el reality 'Solos'

'La isla de las tentaciones' le ha cambiado todos los planes a Lucía Sánchez. La gaditana ha pasado de tener una vida anónima como peluquera y maquilladora junto al que era su novio (Manuel), a ser toda una influencer, con nueva vida y nuevo novio, Isaac. Y también con nuevos dramas, porque a pesar de que hace casi un año que ha cortado con su ex (su edición de 'La isla de las tentaciones' se grabó en el verano de 2020), la ruptura aún sigue dando coletazos. ¿Lo último? Las declaraciones de Manuel en el canal de Marina Ruiz (novia del ex tronista y ex superviviente Hugo Paz), donde recibía el insulto de 'psicópata'.

Manuel ha contado en más de una ocasión que, tras romper, Lucía quiso acudir a su casa por última vez a recoger algunas de sus cosas, y que lo que hizo fue echarse a llorar y oler su ropa (hecho que hacía alucinar a Marina y le 'endosaba' el infame calificativo), pero ahora Lucía ha respondido de forma contundente en su canal: "No es como él lo cuenta. Yo fue a casa, y al pasar, los olores de las personas te vienen, y yo dije 'huele a él', y olí la camisa. Ya está. Por eso me ha dicho hasta 'psicópata' una persona que ni me conoce. Peores cositas sé yo que son más de psicópata", ha advertido, antes de añadir: "Yo no voy a hablar de ella porque no la conozco, pero si quieren hablar de mí porque les va bien y les suben las visitas en el canal, yo les aplaudo. Pero yo no voy a entrar en eso", ha zanjado.

¿Hijos con Isaac?

Lucía está en un momento muy bonito de su vida, y aunque ella salió de 'La isla de las tentaciones' con la idea de estar un tiempo soltera y dedicárselo a sí misma, al final se ha cruzado en su camino Isaac, y está la mar de a gusto. Tanto, que hasta es una persona nueva: "Estoy bien, estoy 'arribita' y con la autoestima alta". Incluso hasta se plantea ser madre: "Yo en el futuro me veo con un trabajo estable que me permita vivir más o menos bien y con una familia, porque yo siempre he querido tener hijos. De hecho, yo siempre he dicho que, con mi edad, ya debería tener al menos uno... pero bueno, ahí estoy. De momento tengo un perro".

Perdón a Marina García

Lucía tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de arrepentirse de algunas cosas, y aunque no suele hacerlo porque ella, cuando hace algo, lo hace porque lo siente, sí ha habido dos episodios en su vida que le carcomen: "Me arrepiento de haberle perdonado los primeros cuernos a Manuel... y también me arrepiento de haberle hecho daño a alguien, porque no lo hacia con intención. A Marina le hice mucho daño, pero no lo hice queriendo, ni a ella ni a nadie, pero las cosas han pasado así", ha comentado refiriéndose a su actual relación con Isaac, ya que él antes estaba con ella... ¿pero acaso no fue él el que decidió dejar a Marina y acostarse con Lucía?

