Le gustan los directos. Por eso está ilusionado por volver a tocar con su grupo, Picoco’s Band –el nombre proviene de un pájaro que tenía el cantante– en el Restaurante Aurora de Madrid, del que es socio. El marido de la modelo y empresaria Laura Sánchez nos cuenta su curioso inicio en la música, donde no sólo lidera su banda, sino que compone canciones para artistas como Miguel Bosé o Ana Torroja.



¿Cómo se junta la banda?

Al primero que conocí fue al guitarrista, Toro Cuello, fue en casa de Miguel Bosé, en 2007, e hicimos una gira. Luego aparecieron Daniel Criado y Óscar Alonso, ellos vienen de otra movida, del rock duro, y Pedro Roncero, que es el pianista que tocaba en Ole Olé. Y esto surge porque me piden que vaya a cantar a un local de Madrid, pero yo no quería.

¿Por qué?

Porque yo estaba en el estudio y hacía canciones para otros artistas y series. Pero acepté y aquellos directos se convirtieron en una auténtica locura. Con el tiempo he entendido que aquello fue la semilla de lo que es hoy la Picoco’s Band. Somos una banda con un arrastre de gente muy importante. En 2019 hicimos 130 conciertos.

¿Qué sientes en el escenario?

El otro día me dijo uno que soy un músico que triunfa con versiones. Yo me lo paso muy bien en los conciertos porque le ponemos mucha energía. Son tres horas de concierto y cada día son diferentes.

¿Y cómo llevas el momento fan?

Me encanta, porque yo lo que quiero es que la gente se vaya feliz de los conciertos. Tenemos un público muy amplio y muchos son muy fieles. Para ellos es un momento de desconexión.

¿Durante el tiempo del confinamiento has compuesto mucho?

No, porque no era un momento para componer. Más que nada porque no es un momento que quiera recordar. Yo he aprovechado para hacer otras cosas, como pintar, estudiar a tocar la guitarra...

A pelearte con Laura...

No, con Laura lo hemos llevado muy bien. Porque cada uno tiene su espacio en casa: yo me metía a pintar y nos encontrábamos en diferentes momentos del día. Para mí el día más triste del confinamiento fue el día que murió Lucía Bosé, lloré por ella y por todo lo que estaba pasando.

¿Cómo empiezas en la música?

Cuando era pequeño tocaba el piano y mi tío Luis pertenecía a la banda canaria Taburiente. Con él escribí mis primeras canciones. Se convirtió en mi segundo padre.

¿Cuándo decides irte de Tenerife?

Cuando muere mi madre. Yo no quería seguir viviendo allí. Casualmente me llamó un amigo que tenía un catamarán en Denia y me propuso irme con él. Y me fui con un ordenador y un piano. Grabé una maqueta. Después de un mes y medio llegué a Ibiza y estaba un poco hasta el gorro del barco. De allí me fui a ver un partido de fútbol a Madrid, casualidades de la vida me encontré en un bar a Miguel Bosé y le di la maqueta. Al día siguiente me llamó Miguel cantándome una de mis canciones. Y me invitó a su casa, donde también estaba Capi, y me fui a su casa seis meses. Estuve encerrado en una habitación escribiendo canciones.

Así que podemos decir que tu padrino en la música es Miguel Bosé.

Yo trabajo en la música gracias a Miguel Bosé. Porque después de aquello y yo haber fichado con EMI, Miguel crea La Cuadra.

¿Eso qué es?

Es un proyecto de Miguel en su casa con diez jóvenes compositores de diferentes partes de España. Cada uno hacíamos una cosa, yo hacía baladas, otro pop... Allí estuve cinco años. De allí salieron canciones como ‘Vagabundo’, ‘Olvídame tú’, ‘Carla’. Yo escribí canciones para muchos artistas, como Ana Torroja, que nunca pensé que lo iba a hacer.

¿Qué opinas de programas como ‘OT’ o ‘La voz’?

Realmente son programas de televisión, realities, y el artista no se curte ahí. Yo nunca me hubiera presentado a ningún concurso, porque mi movida es otra. Yo, de hecho, nunca he tenido buena relación con la industria de la música.

Ni con Eurovisión. Recordemos el caso de Vanesa Klein...

Yo soy una persona que ayuda a la gente hasta el final. A mí Vanesa me pidió ayuda, pero se portaron muy mal con ella. Fue muy desagradable lo que pasó. Ojalá algún día se aclare todo.

¿Ser una cara conocida te ha ayudado? ¿Ser la pareja de Laura Sánchez?

¡Qué va! Todo lo contrario. Aunque sea el marido de Laura, mi vida ha seguido igual y he seguido trabajando igual. Quizá para la gente de la industria ha sido todo lo contrario, pero me da igual.

¿Qué significó conocer a Laura?

Muchas cosas, ella es mi compañera de vida. Tenemos una relación muy bonita: nos ayudamos, crecemos juntos...

¿Por qué tardaste tanto en pedirle matrimonio?

Porque para mí casarme no era importante. No era un trámite que nos hiciera falta, lo hicimos más por temas legales.

¿Tú has sido más el apoyo de Laura o viceversa?

Los dos sabemos perfectamente cuando nos tenemos que ayudar el uno al otro. Ella, por ejemplo, en el confinamiento me ha ayudado mucho, porque Laura ha estado más fuerte. Ella me ayudó a comprender la situación, porque es una mujer que ha tenido que sortear muchos palos en la vida y se ha hecho muy fuerte e inteligente.

¿Quieres ser padre?

Me lo he planteado muchas veces. Me encantaría, pero pienso que la gente es padre más joven. Laura tiene una niña que yo la conocí con dos años y ya tiene 14. La vida de un niño es muy complicada.

El día de mañana: ¿Andalucía o Tenerife?

Ya sabes dónde tira ella. Las mujeres siempre mandan más que los hombres (risas).

