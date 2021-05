Hace pocas semanas que Patricia Steisy y Manuel González se convertía en los nuevos participantes de 'Solos'. Todo parecía que iba a ir bien e iba a ser una experiencia de lo más enriquecedora para ambos, pero la cosa se torcía para la andaluza. Al igual que el resto de participantes, ambos están solos pero reciben visitas, llamadas e incluso pueden acudir a platós. Este martes, Pablo, el novio de Steisy los visitaba y la concursante se ponía como loca de contenta. Horas después Cristina, la hermana de Steisy subía a sus redes sociales unos stories dejando a Pablo en muy mal lugar y llamándole, entre otras cosas, "mierda de persona".

Este martes 12 de mayo, la concursante hablaba con su hermana por teléfono y ésta le ha contado que Pablo bloquea a sus fans en las redes sociales, y que también las ha bloqueado a ella y a su madre. Patricia Steisy decidía entonces llamar a su chico y este le daba otra versión de la historia: "Tu hermana me ha puesto de caer de un burro, gritándome, diciendo que te tengo manipulada", le comentaba Pablo y Steisy volvía a recurrir a su hermana, cuando entonces ha estallado.

Mediaset

La discusión entre las hermanas ha sido muy fuerte y Steisy ha terminado sufriendo un ataque de ansiedad. Su compañero de concurso, Manuel de la 'isla de las tentaciones' pedía muy nervioso ayuda a la organización. "¿Podéis venir un momento, por favor? ¿No podéis venir un momento, por favor?", suplicaba Manuel mientras Steisy temblaba. La emisión ha sido cortada y volvían a conectar con los concursantes ya mucho más tranquilos. Cabe recordar que Steisy no está pasando por su mejor momento y estar en ese 'minipiso' hace que la cabeza falle.

