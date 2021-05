En el nuevo capítulo de Yoli en su canal de 'mtmad', hemos podido acompañar a la influencer a una de las últimas revisiones médicas antes del parto. Allí le han dado muchos más datos sobre la pequeña Jimena: cómo está de grande, cómo se encuentra, el peso...Yoli y Jorge estaban de lo más emocionados.

"Me dan contracciones por las noches", explicaba Yoli y cree que la niña está a puntito de nacer. Lo mismo le pasó con su primer embarazo, pero cada bebé es un mundo. "Nosotros pensábamos que iba a salir mucho antes, pero parece que la tía sigue pegando patadas pero no sale", explicaba a cámara su padre recién despierto. Yoli y Jorge están de lo más contentos con la inminente llegada de la pequeña Jimena, de hecho se podría decir que no aguantas más y desean verle su carita.

Mtmad

"¿Te imaginas que me dicen que me quede hoy ingresada?", preguntaba Yoli algo nerviosa, pero Jorge tenía claro que este día no sería el día del nacimiento. Para Jorge, el embarazo está siendo bastante largo y pesado, sobre todo las últimas semanas. Sin embargo para la futura madre los nueve meses se han ido volando.

Mtmad

Finalmente, el pobre Jorge no podía entrar con Yoli a la revisión y se quedaba esperando en la sala de espera. Con esto del Covid, la cosa ha cambiado bastante y se encontraba algo nervioso. El momento de la revisión esperando en la sala se le hacía interminable, y finalmente salía Yoli para contarle: "Me han dicho que Jimena pesa 3,450 kg. Es grande y la semana que viene si no he dado a luz, me lo provocan". Yoli también ha recibido consejos para que la niña nazca antes: "¿Tu tienes marido?, me preguntaban. Pues úsalo".

