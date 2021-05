Marta Peñate y Tony Spina comenzaron su relación en 'Solos', pero ahora podría estar a punto de acabarse

La canaria y el italiano ya viven juntos: así es su pisazo en el centro de Madrid

¡Ay, los celos! Siempre se dice que lo más sano para una relación es dejarlos apartados, pero en algunas ocasiones es muy difícil ocultarlos, y si no que se lo digan a Marta Peñate y a Tony Spina. La pareja sólo lleva unos meses saliendo, y aunque ya viven juntos, todavía les queda mucho por conocer el uno del otro... como el nivel de celos que serían capaces de soportar. Por eso, Marta ha querido utilizar su canal de MTMad para ponerse en situación con su novio y ver qué cosas no les importaría el uno del otro, por qué razones tendrían un pollo o en qué situaciones llegarían a romper... y casi les cuesta la relación.

Hablar con un ex que ellos conozcan o irse de viaje con amigos no sería un gran problema, pero el otro sí se llevaría un pollo si de repente quedan con un un ex con el que nunca hablan o si ocultan ese viaje hasta el día de antes. ¿Y las famosas redes sociales? Según a quién vaya el 'like', podría haber pollo o no, pero si la otra persona es atractiva y posa con ropa interior... ¡ahí podríamos estar hablando de discusión gorda y hasta ruptura! La conversación ha subido de tono hasta el momento en el que Tony ha visto el detalle de que la pregunta incluía "chicas con poca ropa": "¿ya me estáis dejando de...?". "Sí, de putero, que es lo que eres. ¡Putero!", decía Marta intentando bromear pero con un tono muy serio...

Ya sabemos que, como dice el dicho, 'entre broma y broma, la verdad asoma', y como marta no paraba de cambiar de opinión en sus respuestas, Tony calificaba de 'falsa' a su novia, lo que cabreaba mucho a Marta, especialmente cuando decía que no le importaría hacer un trío con alguien de su mismo sexo (algo a lo que Tony, por cierto, se negaba en rotundo incluso con otra chica): "Lo explico: a mí me han dicho que, cuando haces un trío, tú eres carne vieja, y tu novio se va con la carne fresca", a lo que Spina añadía sin mucho acierto: "Claro, es que todo el día comiendo arroz y pollo, cuando te ponen delante la hamburguesa...", un símil que a ella no le hacía ninguna gracia: "¿Cómo que arroz y pollo, gilipollas de mierda?".

Tony, colado por Ester Expósito

Superado el drama entre risas de 'es broma, es broma', Marta ha querido sacar la artillería pesada y revelar que su novio ¡escribió por Instagram a nada menos que la actriz Ester Expósito! Marta no está ni preocupada porque cree que tiene cosas más importantes que hacer que responderle a él, pero Tony está convencido de que lo hará algún día, aunque le ha advertido: "En otro momento sí, pero ahora estoy con mi Marta, así que no te hagas ilusiones, Ester". Ella, sin embargo, está la mar de feliz con el también actor Alejandro Speitzer.

