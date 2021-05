Tamara Falcó responde ¿tiene planes de boda con su novio, Íñigo Onieva? Como podrás leer en el nuevo Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, la marquesa de Griñón desvela si su chico le ha hecho ya la gran pregunta. La hija de Isabel Preysler, que hace unos días reveló que es lo que no soporta en un hombre, presentó el libro 'Familias sin filtro: 15 preguntas para 15 mujeres', de la fundación CEU, cuyas ventas, 25 € cuesta cada ejemplar, se destinan a la Fundación 'El sueño de Vicky', que recauda fondos para investigar el cáncer infantil.

El libro recoge los relatos de 15 mujeres que han pasado por duros momentos, y Tamara, a la que le encanta hablar des su familia, presumió de su mujer de referencia: "Mi abuela, la madre de mi madre, que tiene 98 años. Me acuerdo que cuando llegó a España nos regalaba por Navidad una misa. Yo no lo entendía. Hoy ya sí lo entiendo. Una mujer que vivió la Segunda Guerra Mundial y tuvo seis hijos....", explica.

"Íñigo tiene una empresa de gourmet"

Y, claro, también nos habló del hombre que ocupa su corazón, Íñigo Onieva, con quien comparte afición por la gastronomía: "Claro que me veis cenando todos los días con Íñigo, porque él tiene una empresa de gourmet".

Pero lo que nos interesaba en QMD! es si habrá boda: "Todavía no me lo ha pedido. Es muy pronto, llevamos desde septiembre saliendo. Por lo menos Íñigo no ha salido corriendo cuando se ha visto en las revistas", nos respondió divertida la colaboradora de 'El Hormiguero' donde participa en un debate semanal. Lo que si nos confirmó es que ya conocen a sus respectivas familias. "Ya sabéis que yo soy muy familiar, pues me ha sorprendido que Íñigo lo es más que yo" y confesó que se lleva muy bien con su suegra e Íñigo, con Isabel Preysler.

